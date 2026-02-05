https://1prime.ru/20260205/kuba-867221339.html

Президент Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем

Президент Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем - 05.02.2026, ПРАЙМ

Президент Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем

Отношения с БРИКС, Россией и Китаем открывают иные, альтернативные перспективы развития для стран Глобального Юга, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T19:08+0300

2026-02-05T19:08+0300

2026-02-05T19:08+0300

политика

мировая экономика

россия

китай

куба

венесуэла

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg

МЕХИКО, 5 фев - ПРАЙМ. Отношения с БРИКС, Россией и Китаем открывают иные, альтернативные перспективы развития для стран Глобального Юга, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. "Мы должны стремиться к ясности, к единству, которое не может быть просто риторическим: это должно быть также единство действий... Стремления к интеграции во всех возможных блоках, единым фронтом, защищая идеи, а также осуществляя экономические, торговые, кооперативные и совместные действия, поддерживающие многосторонность. И я считаю, что в настоящее время существуют блоки, демонстрирующие лидерство в этом отношении, такие как БРИКС, которые предлагают иные перспективы для Глобального Юга. Сами отношения Китая, таких держав, как Китай и Россия, со странами Юга отличаются", - сказал Диас-Канель. По его словам, против Кубы ведется масштабная информационная и психологическая кампания, направленная на подрыв внутреннего единства, формирование недоверия и чувства неопределенности в обществе. Президент отметил, что подобные методы ранее применялись в отношении Венесуэлы, где агрессия сопровождалась целенаправленным воздействием на международное общественное мнение через СМИ и социальные сети. Диас-Канель подчеркнул, что страны и народы Глобального Юга должны ясно осознавать, что именно стоит в настоящий момент на кону, какие сценарии и какое будущее им предлагаются.

https://1prime.ru/20260106/sber-866237577.html

китай

куба

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, куба, венесуэла