Для пострадавших жителей Курской области выделили еще 1,3 миллиарда рублей

2026-02-05T10:17+0300
2026-02-05T10:17+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство России выделило еще почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области: средства пойдут на компенсацию расходов за аренду жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома, сообщила в четверг пресс-служба правительства. "Почти 1,3 миллиардов рублей будет направлено Курской области на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что средства будут выделены из резервного фонда правительства и пойдут на выплату таких компенсаций за период с января по март 2026 года. "Их (компенсации - ред.) получит почти 21 тысяча семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы за наем жилья", - подчеркнули в пресс-службе. Там напомнили, что на компенсацию таких расходов за период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года ранее было выделено около 5 миллиардов рублей для более чем 25 тысяч семей.
10:17 05.02.2026
 
© Фото : Unsplash/Teodor SkrebnevВид на Курск
Вид на Курск. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство России выделило еще почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области: средства пойдут на компенсацию расходов за аренду жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома, сообщила в четверг пресс-служба правительства.
"Почти 1,3 миллиардов рублей будет направлено Курской области на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что средства будут выделены из резервного фонда правительства и пойдут на выплату таких компенсаций за период с января по март 2026 года.
"Их (компенсации - ред.) получит почти 21 тысяча семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы за наем жилья", - подчеркнули в пресс-службе.
Там напомнили, что на компенсацию таких расходов за период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года ранее было выделено около 5 миллиардов рублей для более чем 25 тысяч семей.
Заголовок открываемого материала