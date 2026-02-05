https://1prime.ru/20260205/kurskaya-867203693.html
Для пострадавших жителей Курской области выделили еще 1,3 миллиарда рублей
Для пострадавших жителей Курской области выделили еще 1,3 миллиарда рублей - 05.02.2026, ПРАЙМ
Для пострадавших жителей Курской области выделили еще 1,3 миллиарда рублей
Правительство России выделило еще почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области: средства пойдут на компенсацию расходов за | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T10:17+0300
2026-02-05T10:17+0300
2026-02-05T10:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989151_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f59f51a1abc8812882db686c1a9694ab.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Правительство России выделило еще почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области: средства пойдут на компенсацию расходов за аренду жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома, сообщила в четверг пресс-служба правительства. "Почти 1,3 миллиардов рублей будет направлено Курской области на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что средства будут выделены из резервного фонда правительства и пойдут на выплату таких компенсаций за период с января по март 2026 года. "Их (компенсации - ред.) получит почти 21 тысяча семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы за наем жилья", - подчеркнули в пресс-службе. Там напомнили, что на компенсацию таких расходов за период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года ранее было выделено около 5 миллиардов рублей для более чем 25 тысяч семей.
https://1prime.ru/20260117/rossiya-866607902.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846989151_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_0bca7e550725e03f282cb87b6eb13a8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Для пострадавших жителей Курской области выделили еще 1,3 миллиарда рублей
Правительство выделило почти 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим в Курской области
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
Правительство России выделило еще почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области: средства пойдут на компенсацию расходов за аренду жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома, сообщила в четверг пресс-служба правительства
.
"Почти 1,3 миллиардов рублей будет направлено Курской области на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что средства будут выделены из резервного фонда правительства и пойдут на выплату таких компенсаций за период с января по март 2026 года.
"Их (компенсации - ред.) получит почти 21 тысяча семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы за наем жилья", - подчеркнули в пресс-службе.
Там напомнили, что на компенсацию таких расходов за период с ноября 2024 года по декабрь 2025 года ранее было выделено около 5 миллиардов рублей для более чем 25 тысяч семей.
Хомутовский район Курской области остался без электричества