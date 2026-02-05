Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров - 05.02.2026
Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров
2026-02-05T17:58+0300
2026-02-05T17:58+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Контакты с некоторыми европейскими лидерами происходят у России без публичного объявления об этом, но в этих разговорах собеседники не предлагают ничего нового по украинскому урегулированию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично", - сказал он в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника. Лавров уточнил, что с европейской стороны звучат все те же призывы: "давайте заканчивать" и "надо что-то делать".
17:58 05.02.2026
 
Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Контакты с некоторыми европейскими лидерами происходят у России без публичного объявления об этом, но в этих разговорах собеседники не предлагают ничего нового по украинскому урегулированию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично", - сказал он в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.
Лавров уточнил, что с европейской стороны звучат все те же призывы: "давайте заканчивать" и "надо что-то делать".
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года
"Кто сильнее, тот и прав". Лавров рассказал о новом мировом порядке
20 января, 13:03
 
