Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров
Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров - 05.02.2026, ПРАЙМ
Контакты России с некоторыми лидерами Европы не афишируются, заявил Лавров
Контакты с некоторыми европейскими лидерами происходят у России без публичного объявления об этом, но в этих разговорах собеседники не предлагают ничего нового... | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Контакты с некоторыми европейскими лидерами происходят у России без публичного объявления об этом, но в этих разговорах собеседники не предлагают ничего нового по украинскому урегулированию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "У нас есть контакты с некоторыми европейскими лидерами. Они звонят и просят не объявлять об этих разговорах. Некоторые появляются здесь и "подпольно" контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично", - сказал он в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника. Лавров уточнил, что с европейской стороны звучат все те же призывы: "давайте заканчивать" и "надо что-то делать".
