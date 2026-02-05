https://1prime.ru/20260205/likhachev-867215739.html

"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш

"Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

ПАКШ (Венгрия), 5 фев - ПРАЙМ. "Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "В Бангладеш ситуация прошлого года, конечно же, не была благоприятной для реализации проекта. Революция в стране, смена правительства. Впереди выборы, которые внесут, без сомнения, очень серьезную корректировку в деятельность правительства Бангладеш, но позволю себе выразить уверенность, что запуск проекта "Руппур" не уйдет из приоритетов руководства Бангладеш при любом исходе выборов", - сказал Лихачев. По его словам, это жизненно важный проект для Бангладеш, и "Росатом" сделает все, чтобы этот проект был реализован.

