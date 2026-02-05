Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/likhachev-867215739.html
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
"Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T16:42+0300
2026-02-05T16:42+0300
россия
бангладеш
алексей лихачев
росатом
аэс "руппур"
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - ПРАЙМ. "Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "В Бангладеш ситуация прошлого года, конечно же, не была благоприятной для реализации проекта. Революция в стране, смена правительства. Впереди выборы, которые внесут, без сомнения, очень серьезную корректировку в деятельность правительства Бангладеш, но позволю себе выразить уверенность, что запуск проекта "Руппур" не уйдет из приоритетов руководства Бангладеш при любом исходе выборов", - сказал Лихачев. По его словам, это жизненно важный проект для Бангладеш, и "Росатом" сделает все, чтобы этот проект был реализован.
https://1prime.ru/20260130/ulyanov-867062190.html
бангладеш
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бангладеш, алексей лихачев, росатом, аэс "руппур"
РОССИЯ, Бангладеш, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Руппур"
16:42 05.02.2026
 
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш

Лихачев: АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Логотип Росатома. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - ПРАЙМ. "Росатом" уверен, что проект АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш при любом исходе выборов в стране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
Бангладеш ситуация прошлого года, конечно же, не была благоприятной для реализации проекта. Революция в стране, смена правительства. Впереди выборы, которые внесут, без сомнения, очень серьезную корректировку в деятельность правительства Бангладеш, но позволю себе выразить уверенность, что запуск проекта "Руппур" не уйдет из приоритетов руководства Бангладеш при любом исходе выборов", - сказал Лихачев.
По его словам, это жизненно важный проект для Бангладеш, и "Росатом" сделает все, чтобы этот проект был реализован.
Михаил Ульянов - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Ульянов прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на украинских АЭС
30 января, 20:15
 
РОССИЯБангладешАлексей ЛихачевРосатомАЭС "Руппур"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала