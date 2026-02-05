https://1prime.ru/20260205/makron-867193992.html

СМИ: дипломатический советник Макрона посетил Москву

2026-02-05T00:00+0300

экономика

россия

общество

москва

рф

франция

эммануэль макрон

владимир путин

дмитрий песков

ПАРИЖ, 4 фев - ПРАЙМ. Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил во вторник Москву для встречи с официальными лицами РФ, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Эммануэль Бонн, дипломатический советник президента… Макрона во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами", – говорится в сообщении. Целью визита Бонна в Россию было установить диалог между двумя сторонами. Источник не сообщил никаких дальнейших подробностей. В Елисейском дворце не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, уточняет агентство. Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.

2026

россия, общество , москва, рф, франция, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков