СМИ: дипломатический советник Макрона посетил Москву
СМИ: дипломатический советник Макрона посетил Москву - 05.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: дипломатический советник Макрона посетил Москву
Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил во вторник Москву для встречи с официальными лицами РФ
ПАРИЖ, 4 фев - ПРАЙМ. Дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил во вторник Москву для встречи с официальными лицами РФ, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Эммануэль Бонн, дипломатический советник президента… Макрона во вторник отправился в Москву для встречи с российскими официальными лицами", – говорится в сообщении.
Целью визита Бонна в Россию было установить диалог между двумя сторонами. Источник не сообщил никаких дальнейших подробностей. В Елисейском дворце не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, уточняет агентство.
Ранее Макрон заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
