https://1prime.ru/20260205/makron-867217232.html

СМИ раскрыли план Макрона против Путина

СМИ раскрыли план Макрона против Путина - 05.02.2026, ПРАЙМ

СМИ раскрыли план Макрона против Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью звонка Владимиру Путину хочет вернуть Европу в переговорный процесс по Украине, пишет InfoBRICS. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T17:10+0300

2026-02-05T17:10+0300

2026-02-05T17:10+0300

мировая экономика

франция

европа

эммануэль макрон

владимир путин

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854848493_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_e0dbc24844ba4f78c4351f911f7ddac2.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью звонка Владимиру Путину хочет вернуть Европу в переговорный процесс по Украине, пишет InfoBRICS."Американский президент унизил Европу, что нарушило долгий исторический союз. Теперь Макрон хочет выдать себя на международной арене за "лидера Европы", выступив с независимой инициативой диалога, даже вопреки своей личной воле, поскольку, как и у большинства европейских политиков, его реальное намерение в отношении конфликта — это бесконечное продолжение боевых действий", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, единственное, что могут сделать главы европейских государств ради урегулирования — это уважать законные интересы России, одерживающей победу на поле боя."Пока эта действительность не будет ими признана, участие в дипломатических переговорах будет бесполезным", — резюмировал автор.Во вторник Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Путиным. Президент Франции также сообщил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.

https://1prime.ru/20260205/nato-867217087.html

https://1prime.ru/20260203/makron-867164265.html

франция

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, европа, эммануэль макрон, владимир путин, украина, владимир зеленский