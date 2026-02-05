Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли план Макрона против Путина - 05.02.2026
СМИ раскрыли план Макрона против Путина
СМИ раскрыли план Макрона против Путина - 05.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли план Макрона против Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью звонка Владимиру Путину хочет вернуть Европу в переговорный процесс по Украине, пишет InfoBRICS. | 05.02.2026
2026-02-05T17:10+0300
2026-02-05T17:10+0300
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью звонка Владимиру Путину хочет вернуть Европу в переговорный процесс по Украине, пишет InfoBRICS."Американский президент унизил Европу, что нарушило долгий исторический союз. Теперь Макрон хочет выдать себя на международной арене за "лидера Европы", выступив с независимой инициативой диалога, даже вопреки своей личной воле, поскольку, как и у большинства европейских политиков, его реальное намерение в отношении конфликта — это бесконечное продолжение боевых действий", — говорится в публикации.Как указал обозреватель, единственное, что могут сделать главы европейских государств ради урегулирования — это уважать законные интересы России, одерживающей победу на поле боя."Пока эта действительность не будет ими признана, участие в дипломатических переговорах будет бесполезным", — резюмировал автор.Во вторник Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Путиным. Президент Франции также сообщил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
СМИ раскрыли план Макрона против Путина

InfoBRICS: Макрон звонком Путину хочет вернуть Европу в переговоры по Украине

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью звонка Владимиру Путину хочет вернуть Европу в переговорный процесс по Украине, пишет InfoBRICS.
"Американский президент унизил Европу, что нарушило долгий исторический союз. Теперь Макрон хочет выдать себя на международной арене за "лидера Европы", выступив с независимой инициативой диалога, даже вопреки своей личной воле, поскольку, как и у большинства европейских политиков, его реальное намерение в отношении конфликта — это бесконечное продолжение боевых действий", — говорится в публикации.
Как указал обозреватель, единственное, что могут сделать главы европейских государств ради урегулирования — это уважать законные интересы России, одерживающей победу на поле боя.
"Пока эта действительность не будет ими признана, участие в дипломатических переговорах будет бесполезным", — резюмировал автор.
Во вторник Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с Путиным. Президент Франции также сообщил, что эта подготовка проводится прозрачно и в консультации с Владимиром Зеленским и основными европейскими партнерами.
В Кремле отмечали, что Путин готов поговорить с Макроном, однако это должно быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Последний раз Путин и Макрон созванивались в июле — впервые за три года. Тогда они обсудили украинский конфликт, эскалацию между Тегераном и Тель-Авивом, а также американские удары по ядерным объектам в Иране. Стороны договорились поддерживать контакт для координации позиций по Ближнему Востоку.
