Слуцкий призвал ФАС проверить маркетплейсы

2026-02-05T11:19+0300

бизнес

россия

рф

китай

леонид слуцкий

лдпр

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести проверку законности действий маркетплейсов, которые, по его мнению, создают экономические и организационные преимущества для иностранных производителей в ущерб российским. Соответствующее обращение на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского имеется в распоряжении РИА Новости. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР стало известно о том, что на маркетплейсах создаются системные различия в условиях работы российских и иностранных продавцов. Так, по информации из открытых источников, компаниям из Китая предоставляются льготы по тарифам на размещение товаров, приоритетное продвижение карточек продукции, упрощенные логистические схемы и пониженные требования по верификации продавцов. Он добавил, что при этом российские производители несут полную нагрузку по стандартным комиссиям, обязательной маркировке, соблюдению налогового и иного законодательства РФ, а также выполнению требований технического регулирования. "ЛДПР считает важным обратить внимание на данную практику и их потенциальное влияние на развитие отечественного производства и формирование равных условий на рынке, с целью оценки необходимости дальнейших мер, направленных на устранение выявленных перекосов и защиты российских компаний. С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть обозначенные вопросы в рамках компетенции Федеральной антимонопольной службы РФ, провести проверку действий маркетплейсов и дать оценку их законности", - сказано в документе. Слуцкий отметил, что фактически маркетплейсы стали ключевой инфраструктурой сбыта продукции для значительного числа российских производителей, в связи с чем условия их функционирования оказывают прямое влияние на экономическую устойчивость данного сектора и достижение целей государственной поддержки предпринимательства. "Подобное регулирование приводит к искусственному снижению конкурентоспособности российских производителей, ограничивает их возможности по продвижению и реализации продукции, препятствует развитию отечественного производства и фактически способствует стимулированию трансграничной торговли в ущерб внутреннему рынку", - говорится в обращении. По словам парламентария, предоставление иностранным компаниям экономических и организационных преимуществ при сохранении полной нагрузки на отечественных производителей создает дискриминационные условия, противоречащие принципам добросовестной конкуренции, закрепленным в федеральном законе "О защите конкуренции".

рф

китай

2026

бизнес, россия, рф, китай, леонид слуцкий, лдпр