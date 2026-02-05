https://1prime.ru/20260205/med-867203245.html
Цена на медь умеренно снижается
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг умеренными темпами, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.59 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,38% - до 5,8275 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,22% - до 13 044,5 долларов, алюминия - на 1,19%, до 3 069,5 доллара, цинка - на 0,88%, до 3 309 долларов.
