https://1prime.ru/20260205/mfo-867222069.html

МФО попросили ВС не разделять мошенничества с микрозаймами и кредитами

МФО попросили ВС не разделять мошенничества с микрозаймами и кредитами - 05.02.2026, ПРАЙМ

МФО попросили ВС не разделять мошенничества с микрозаймами и кредитами

Представители саморегулируемой организации (СРО) "МиР" направили письмо в Верховный Суд России с предложением не разделять мошенничества с микрозаймами и... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T19:29+0300

2026-02-05T19:29+0300

2026-02-05T19:29+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

верховный суд

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/21/835522195_0:77:1673:1018_1920x0_80_0_0_2c0d72383b9a560c14be942e2dc3c1c3.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Представители саморегулируемой организации (СРО) "МиР" направили письмо в Верховный Суд России с предложением не разделять мошенничества с микрозаймами и кредитами, так как это может привести к росту попыток обмана со стороны недобросовестных клиентов, с этими письмом ознакомилось РИА Новости. По мнению СРО "МиР", текущая практика толкования статьи о мошенничестве в сфере кредитования исключает из числа потерпевших микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. "В связи с изложенным, считали бы необходимым вернуться к вопросу о толковании объективной части преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)", - говорится в письме. "И хищение денежных средств у кредитных и некредитных финансовых организаций не имеет различий ни в степени, ни в характере общественной опасности, ни в способе его осуществления", - уточняется в письме. При этом указанное толкование Верховным Судом РФ нормы, по данным саморегулируемой организации, не соответствует значению использованных в ней терминов, содержание которых раскрыто в федеральных законах РФ. В письме приводятся пункты одной из глав Гражданского кодекса РФ, которые подтверждают, что договоры займа и кредита имеют одинаковое экономическое содержание. Из письма следует, что деятельность кредитных кооперативов по предоставлению потребительских займов и деятельность микрофинансовых организаций по предоставлению микрозаймов, включая потребительские займы, включена в сферу кредитования. "Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы находятся под надзором Банка России, как и кредитные организации. Хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений имеет равную общественную опасность в случае его совершения как в отношении кредитных организаций, так и иных профессиональных кредиторов", - уточняется в материалах организации. По данным СРО "Мир", лишение нескольких категорий профессиональных заемщиков средств уголовно-правовой защиты может иметь пагубные последствия для рынка кредитования. "Поскольку способно породить непредсказуемую по объему волну мошеннических действий со стороны недобросовестных заемщиков", - говорится в письме. "В свою очередь, это приведет к тому, что профессиональные кредиторы вынуждены будут использовать только доступные им меры правовой защиты в виде гражданско-правовых исков, количество которых увеличится кратно количеству не поданных заявлений о возбуждении уголовных дел", - также отмечает саморегулируемая организация.

https://1prime.ru/20260204/kollektory-867180521.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, рф, верховный суд, банк россия