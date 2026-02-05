https://1prime.ru/20260205/mfo-867222069.html
МФО попросили ВС не разделять мошенничества с микрозаймами и кредитами
2026-02-05T19:29+0300
2026-02-05T19:29+0300
2026-02-05T19:29+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
верховный суд
банк россия
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Представители саморегулируемой организации (СРО) "МиР" направили письмо в Верховный Суд России с предложением не разделять мошенничества с микрозаймами и кредитами, так как это может привести к росту попыток обмана со стороны недобросовестных клиентов, с этими письмом ознакомилось РИА Новости. По мнению СРО "МиР", текущая практика толкования статьи о мошенничестве в сфере кредитования исключает из числа потерпевших микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. "В связи с изложенным, считали бы необходимым вернуться к вопросу о толковании объективной части преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)", - говорится в письме. "И хищение денежных средств у кредитных и некредитных финансовых организаций не имеет различий ни в степени, ни в характере общественной опасности, ни в способе его осуществления", - уточняется в письме. При этом указанное толкование Верховным Судом РФ нормы, по данным саморегулируемой организации, не соответствует значению использованных в ней терминов, содержание которых раскрыто в федеральных законах РФ. В письме приводятся пункты одной из глав Гражданского кодекса РФ, которые подтверждают, что договоры займа и кредита имеют одинаковое экономическое содержание. Из письма следует, что деятельность кредитных кооперативов по предоставлению потребительских займов и деятельность микрофинансовых организаций по предоставлению микрозаймов, включая потребительские займы, включена в сферу кредитования. "Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы находятся под надзором Банка России, как и кредитные организации. Хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений имеет равную общественную опасность в случае его совершения как в отношении кредитных организаций, так и иных профессиональных кредиторов", - уточняется в материалах организации. По данным СРО "Мир", лишение нескольких категорий профессиональных заемщиков средств уголовно-правовой защиты может иметь пагубные последствия для рынка кредитования. "Поскольку способно породить непредсказуемую по объему волну мошеннических действий со стороны недобросовестных заемщиков", - говорится в письме. "В свою очередь, это приведет к тому, что профессиональные кредиторы вынуждены будут использовать только доступные им меры правовой защиты в виде гражданско-правовых исков, количество которых увеличится кратно количеству не поданных заявлений о возбуждении уголовных дел", - также отмечает саморегулируемая организация.
рф
По мнению СРО "МиР", текущая практика толкования статьи о мошенничестве в сфере кредитования исключает из числа потерпевших микрофинансовые организации и кредитные кооперативы. "В связи с изложенным, считали бы необходимым вернуться к вопросу о толковании объективной части преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ
(мошенничество в сфере кредитования)", - говорится в письме.
"И хищение денежных средств у кредитных и некредитных финансовых организаций не имеет различий ни в степени, ни в характере общественной опасности, ни в способе его осуществления", - уточняется в письме.
При этом указанное толкование Верховным Судом
РФ нормы, по данным саморегулируемой организации, не соответствует значению использованных в ней терминов, содержание которых раскрыто в федеральных законах РФ. В письме приводятся пункты одной из глав Гражданского кодекса РФ, которые подтверждают, что договоры займа и кредита имеют одинаковое экономическое содержание.
Из письма следует, что деятельность кредитных кооперативов по предоставлению потребительских займов и деятельность микрофинансовых организаций по предоставлению микрозаймов, включая потребительские займы, включена в сферу кредитования.
"Микрофинансовые организации и кредитные кооперативы находятся под надзором Банка России
, как и кредитные организации. Хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений имеет равную общественную опасность в случае его совершения как в отношении кредитных организаций, так и иных профессиональных кредиторов", - уточняется в материалах организации.
По данным СРО "Мир", лишение нескольких категорий профессиональных заемщиков средств уголовно-правовой защиты может иметь пагубные последствия для рынка кредитования. "Поскольку способно породить непредсказуемую по объему волну мошеннических действий со стороны недобросовестных заемщиков", - говорится в письме.
"В свою очередь, это приведет к тому, что профессиональные кредиторы вынуждены будут использовать только доступные им меры правовой защиты в виде гражданско-правовых исков, количество которых увеличится кратно количеству не поданных заявлений о возбуждении уголовных дел", - также отмечает саморегулируемая организация.
