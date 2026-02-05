Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало панику на Западе - 05.02.2026
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало панику на Западе
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало панику на Западе - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало панику на Западе
На Западе выразили обеспокоенность из-за предупреждения Министерства иностранных дел России о последствиях отправки войск "коалиции желающих" на Украину,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. На Западе выразили обеспокоенность из-за предупреждения Министерства иностранных дел России о последствиях отправки войск "коалиции желающих" на Украину, следует из материала британского издания Daily Express."Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения", — отмечается в материале. На брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что присутствие войск на территории Украины будет рассматриваться как законные военные цели и неприемлемо после заключения мирного соглашения. В начале января в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", на которой обсуждались, в частности, гарантии безопасности для Киева. По результатам встречи лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории после завершения конфликта. неоднократно подчеркивала, что размещение сил стран-членов НАТО в Украине категорически недопустимо и приведет к резкой эскалации. В Министерстве иностранных дел РФ заявления, сделанные в Великобритании и других странах Европы о возможном размещении войск альянса на Украине, называли провокацией, направленной на продолжение боевых действий.
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало панику на Западе

Express сочла пугающим заявление МИД РФ о последствиях ввода западных сил на Украину

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. На Западе выразили обеспокоенность из-за предупреждения Министерства иностранных дел России о последствиях отправки войск "коалиции желающих" на Украину, следует из материала британского издания Daily Express.
"Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения", — отмечается в материале.
На брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что присутствие войск на территории Украины будет рассматриваться как законные военные цели и неприемлемо после заключения мирного соглашения.
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Тиране. 16 мая 2025 - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
В Финляндии оценили новый план по Украине
Вчера, 07:11
В начале января в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", на которой обсуждались, в частности, гарантии безопасности для Киева. По результатам встречи лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории после завершения конфликта.
неоднократно подчеркивала, что размещение сил стран-членов НАТО в Украине категорически недопустимо и приведет к резкой эскалации. В Министерстве иностранных дел РФ заявления, сделанные в Великобритании и других странах Европы о возможном размещении войск альянса на Украине, называли провокацией, направленной на продолжение боевых действий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Готов на все": в Британии предупредили об коварном плане Зеленского
