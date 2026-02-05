https://1prime.ru/20260205/mid-867204429.html
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало панику на Западе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864108003_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_7ed5f6dcf0776a08207cf76ca77403fc.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. На Западе выразили обеспокоенность из-за предупреждения Министерства иностранных дел России о последствиях отправки войск "коалиции желающих" на Украину, следует из материала британского издания Daily Express."Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения", — отмечается в материале. На брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что присутствие войск на территории Украины будет рассматриваться как законные военные цели и неприемлемо после заключения мирного соглашения. В начале января в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", на которой обсуждались, в частности, гарантии безопасности для Киева. По результатам встречи лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории после завершения конфликта. неоднократно подчеркивала, что размещение сил стран-членов НАТО в Украине категорически недопустимо и приведет к резкой эскалации. В Министерстве иностранных дел РФ заявления, сделанные в Великобритании и других странах Европы о возможном размещении войск альянса на Украине, называли провокацией, направленной на продолжение боевых действий.
