Объем ФНБ за январь вырос на 224,09 млрд рублей

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за январь вырос на 224,09 миллиарда рублей, до 13,639 триллиона рублей, а в долларах на 8,606 миллиарда долларов, до 180,1 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 февраля 2026 г. объем ФНБ составил 13 639 253,7 млн рублей или 5,8% ВВП, прогнозируемого на 2026 год в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2025 г..., что эквивалентно 180 097,3 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте министерства. Объем ФНБ на 1 января 2026 года составлял 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2025 год, или 13,415 триллиона рублей, а в долларах - до 171,5 миллиарда. По состоянию на 1 февраля объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент составил эквивалент 4,23 миллиарда рублей или 55,81 миллиарда долларов (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах. По состоянию на 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 201,066 миллиарда китайских юаней, 155,09 килограмма золота в обезличенной форме. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 1,32 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств – 3 миллиарда долларов. Еще часть средств размещена в ценные бумаги российских эмитентов и на субординированных депозитах в банках, отмечается в материалах. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2025 г. по 31 января 2026 г. составила 13,5 млн долл. США, что эквивалентно 1 019,4 млн рублей", - говорится в материалах. "Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2026 году составил 6 841,5 млн рублей, что эквивалентно 88,0 млн долл. США", - отмечается в материалах.

