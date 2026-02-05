https://1prime.ru/20260205/minfin-867224804.html

Минфин в январе конвертировал 3,81 миллиарда рублей из ФНБ в юани

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3,81 миллиарда рублей в январе 2026 года были конвертированы в 339,7 миллиона юаней, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ. "В январе 2026 года средства ФНБ в сумме 3 809,7 миллиона рублей конвертированы в 339,7 миллиона китайских юаней", - говорится в сообщении.

