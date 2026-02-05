https://1prime.ru/20260205/minfin-867224804.html
Минфин в январе конвертировал 3,81 миллиарда рублей из ФНБ в юани
Минфин в январе конвертировал 3,81 миллиарда рублей из ФНБ в юани - 05.02.2026, ПРАЙМ
Минфин в январе конвертировал 3,81 миллиарда рублей из ФНБ в юани
Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3,81 миллиарда рублей в январе 2026 года были конвертированы в 339,7 миллиона юаней, говорится в... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T21:17+0300
2026-02-05T21:17+0300
2026-02-05T21:17+0300
экономика
финансы
рф
фнб
минфин
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3,81 миллиарда рублей в январе 2026 года были конвертированы в 339,7 миллиона юаней, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ. "В январе 2026 года средства ФНБ в сумме 3 809,7 миллиона рублей конвертированы в 339,7 миллиона китайских юаней", - говорится в сообщении.
рф
Минфин в январе конвертировал 3,81 миллиарда рублей из ФНБ в юани
"В январе 2026 года средства ФНБ в сумме 3 809,7 миллиона рублей конвертированы в 339,7 миллиона китайских юаней", - говорится в сообщении.
Объем ФНБ за январь вырос на 224,09 млрд рублей