Минфин в январе конвертировал 3,81 миллиарда рублей из ФНБ в юани - 05.02.2026
Минфин в январе конвертировал 3,81 миллиарда рублей из ФНБ в юани
2026-02-05T21:17+0300
2026-02-05T21:17+0300
экономика
финансы
рф
фнб
минфин
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3,81 миллиарда рублей в январе 2026 года были конвертированы в 339,7 миллиона юаней, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ. "В январе 2026 года средства ФНБ в сумме 3 809,7 миллиона рублей конвертированы в 339,7 миллиона китайских юаней", - говорится в сообщении.
рф
финансы, рф, фнб, минфин
Экономика, Финансы, РФ, ФНБ, Минфин
21:17 05.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Китайские юани
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в сумме 3,81 миллиарда рублей в январе 2026 года были конвертированы в 339,7 миллиона юаней, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.
"В январе 2026 года средства ФНБ в сумме 3 809,7 миллиона рублей конвертированы в 339,7 миллиона китайских юаней", - говорится в сообщении.
Объем ФНБ за январь вырос на 224,09 млрд рублей
