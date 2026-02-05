https://1prime.ru/20260205/minpromtorg-867222257.html

Минпромторг оценил объем несырьевого неэнергетического экспорта России

2026-02-05T19:34+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам прошлого года, как ожидается, составил около 150 миллиардов долларов, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "За 11 месяцев (2025 г - ред.) мы видим, что идем с опережением к прошлому году - рост порядка 9%. У нас в плане стоит более 149 млрд долларов несырьевого энергетического экспорта на 2025 год. Мы уверены, что по итогам подведения данных таможенной статистики мы его достигнем. Ожидаем, что несырьевой неэнергетический экспорт по итогу 2025 года составит порядка 150 миллиардов долларов", - сказал Чекушов, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга РФ. Замглавы Минпромторга РФ принял участие в конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" в Казани. Чекушов отметил, что задача по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта и достижению национальной цели, которую поставил президент Российской Федерации, является ключевой. Экспорт прямым образом влияет на развитие российских промышленных предприятий. "Поддержка, которую оказывает Правительство и Российский экспортный центр помогает им в достижении всех экономических показателей. Сейчас наша работа направлена на то, чтобы не просто количественно увеличить несырьевой экспорт, но и развивать его качественно, экспортировать больше высокотехнологичной продукции", – отметил Чекушов.

