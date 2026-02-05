https://1prime.ru/20260205/miratorg-867215018.html

"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции

"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции

Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T16:00+0300

2026-02-05T16:00+0300

2026-02-05T16:00+0300

бизнес

мираторг

роспотребнадзор

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867214857_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_a6b788f61e78b1ee785673109451f156.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что около 19 тысяч килограммов куриного мяса из сентябрьской партии с предприятия "Мираторга" в Брянской области заражены сальмонеллой. "Продукция партии от 03.09.2025 ("Окорочок бескостный без кожи") прошла все обязательные проверки безопасности, и её соответствие нормам подтверждено как внутренним, так и надзорным контролем. Внутреннее расследование, проведённое после сигнала, не выявило нарушений в производственной системе", - говорится в сообщении "Мираторга". Там уточнили, что само производство "Брянского бройлера" в сентябре 2025 года успешно прошло внеплановую проверку Роспотребнадзора Брянской области без замечаний. Отмечается, что за последние 3 месяца были исследованы 2,13 тысячи проб куриной продукции этого предприятия в лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ, подведомственной Россельхознадзору. Сальмонелла не выявлена, продукция безопасна.

https://1prime.ru/20260203/ryba-867147193.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мираторг, роспотребнадзор, россельхознадзор