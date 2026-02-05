Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции - 05.02.2026
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. | 05.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
мираторг
роспотребнадзор
россельхознадзор
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что около 19 тысяч килограммов куриного мяса из сентябрьской партии с предприятия "Мираторга" в Брянской области заражены сальмонеллой. "Продукция партии от 03.09.2025 ("Окорочок бескостный без кожи") прошла все обязательные проверки безопасности, и её соответствие нормам подтверждено как внутренним, так и надзорным контролем. Внутреннее расследование, проведённое после сигнала, не выявило нарушений в производственной системе", - говорится в сообщении "Мираторга". Там уточнили, что само производство "Брянского бройлера" в сентябре 2025 года успешно прошло внеплановую проверку Роспотребнадзора Брянской области без замечаний. Отмечается, что за последние 3 месяца были исследованы 2,13 тысячи проб куриной продукции этого предприятия в лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ, подведомственной Россельхознадзору. Сальмонелла не выявлена, продукция безопасна.
бизнес, мираторг, роспотребнадзор, россельхознадзор
Бизнес, Мираторг, Роспотребнадзор, Россельхознадзор
16:00 05.02.2026
 
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции

"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в курином мясе

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что около 19 тысяч килограммов куриного мяса из сентябрьской партии с предприятия "Мираторга" в Брянской области заражены сальмонеллой.
"Продукция партии от 03.09.2025 ("Окорочок бескостный без кожи") прошла все обязательные проверки безопасности, и её соответствие нормам подтверждено как внутренним, так и надзорным контролем. Внутреннее расследование, проведённое после сигнала, не выявило нарушений в производственной системе", - говорится в сообщении "Мираторга".
Там уточнили, что само производство "Брянского бройлера" в сентябре 2025 года успешно прошло внеплановую проверку Роспотребнадзора Брянской области без замечаний.
Отмечается, что за последние 3 месяца были исследованы 2,13 тысячи проб куриной продукции этого предприятия в лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ, подведомственной Россельхознадзору. Сальмонелла не выявлена, продукция безопасна.
 
Бизнес Мираторг Роспотребнадзор Россельхознадзор
 
 
