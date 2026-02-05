https://1prime.ru/20260205/miratorg-867215018.html
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции - 05.02.2026, ПРАЙМ
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T16:00+0300
2026-02-05T16:00+0300
2026-02-05T16:00+0300
бизнес
мираторг
роспотребнадзор
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867214857_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_a6b788f61e78b1ee785673109451f156.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продукция "Мираторга" прошла все обязательные проверки и нарушений выявлено не было, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в четверг ряд Telegram-каналов сообщали, что около 19 тысяч килограммов куриного мяса из сентябрьской партии с предприятия "Мираторга" в Брянской области заражены сальмонеллой. "Продукция партии от 03.09.2025 ("Окорочок бескостный без кожи") прошла все обязательные проверки безопасности, и её соответствие нормам подтверждено как внутренним, так и надзорным контролем. Внутреннее расследование, проведённое после сигнала, не выявило нарушений в производственной системе", - говорится в сообщении "Мираторга". Там уточнили, что само производство "Брянского бройлера" в сентябре 2025 года успешно прошло внеплановую проверку Роспотребнадзора Брянской области без замечаний. Отмечается, что за последние 3 месяца были исследованы 2,13 тысячи проб куриной продукции этого предприятия в лаборатории ФГБУ ВНИИЗЖ, подведомственной Россельхознадзору. Сальмонелла не выявлена, продукция безопасна.
https://1prime.ru/20260203/ryba-867147193.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867214857_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_5a9037b2fdaf7cf9ab8237506d657471.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мираторг, роспотребнадзор, россельхознадзор
Бизнес, Мираторг, Роспотребнадзор, Россельхознадзор
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в своей продукции
"Мираторг" опроверг сообщения о сальмонелле в курином мясе