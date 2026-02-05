Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил изъять у частных собственников объекты ЖКХ - 05.02.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил изъять у частных собственников объекты ЖКХ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил разработать государственную федеральную программу, предусматривающую поэтапное изъятие у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных электрических сетей. Официальное письмо с таким предложением лидер партии направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В сложившихся условиях представляется обоснованным и соответствующим публичным интересам системный пересмотр модели собственности на стратегические объекты коммунальной инфраструктуры", - сказано в письме. Предлагается разработать и реализовать на федеральном уровне программу, предусматривающую поэтапное изъятие в порядке и форме, определяемом государством, у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных (распределительных) электрических сетей в собственность субъектов Российской Федерации либо муниципальных образований, с установлением исчерпывающего перечня видов объектов, подлежащих возврату в публичную сферу. В беседе с РИА Новости Миронов также рассказал, что предлагается исключить из коммунальных тарифов коммерческую маржу. Он отметил, что системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электрические сети по своему статусу являются естественными монополиями и объектами критической инфраструктурой. "Их бесперебойная работа важна для социальной стабильности и национальной безопасности страны", - добавил Миронов.
05:00 05.02.2026
 
Миронов предложил изъять у частных собственников объекты ЖКХ

Миронов предложил поэтапное изъятие у частных собственников объектов ЖКХ

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил разработать государственную федеральную программу, предусматривающую поэтапное изъятие у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных электрических сетей.
Официальное письмо с таким предложением лидер партии направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В сложившихся условиях представляется обоснованным и соответствующим публичным интересам системный пересмотр модели собственности на стратегические объекты коммунальной инфраструктуры", - сказано в письме.
Предлагается разработать и реализовать на федеральном уровне программу, предусматривающую поэтапное изъятие в порядке и форме, определяемом государством, у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных (распределительных) электрических сетей в собственность субъектов Российской Федерации либо муниципальных образований, с установлением исчерпывающего перечня видов объектов, подлежащих возврату в публичную сферу.
В беседе с РИА Новости Миронов также рассказал, что предлагается исключить из коммунальных тарифов коммерческую маржу.
Он отметил, что системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электрические сети по своему статусу являются естественными монополиями и объектами критической инфраструктурой.
"Их бесперебойная работа важна для социальной стабильности и национальной безопасности страны", - добавил Миронов.
 
