Миронов предложил изъять у частных собственников объекты ЖКХ
2026-02-05T05:00+0300
экономика
россия
сергей миронов
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил разработать государственную федеральную программу, предусматривающую поэтапное изъятие у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных электрических сетей.
Официальное письмо с таким предложением лидер партии направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В сложившихся условиях представляется обоснованным и соответствующим публичным интересам системный пересмотр модели собственности на стратегические объекты коммунальной инфраструктуры", - сказано в письме.
Предлагается разработать и реализовать на федеральном уровне программу, предусматривающую поэтапное изъятие в порядке и форме, определяемом государством, у частных собственников и концессионеров объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и локальных (распределительных) электрических сетей в собственность субъектов Российской Федерации либо муниципальных образований, с установлением исчерпывающего перечня видов объектов, подлежащих возврату в публичную сферу.
В беседе с РИА Новости Миронов также рассказал, что предлагается исключить из коммунальных тарифов коммерческую маржу.
Он отметил, что системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электрические сети по своему статусу являются естественными монополиями и объектами критической инфраструктурой.
"Их бесперебойная работа важна для социальной стабильности и национальной безопасности страны", - добавил Миронов.
