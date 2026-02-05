https://1prime.ru/20260205/mishustin-867218720.html

Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах с Бразилией

россия

бразилия

рф

михаил мишустин

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать взаиморасчеты в национальных валютах между Россией и Бразилией. Мишустин в четверг прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. "Для успешного выполнения общих планов надо наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, развивать прямое банковское взаимодействие", - сказал премьер-министр в ходе заседания.

бразилия

рф

россия, бразилия, рф, михаил мишустин