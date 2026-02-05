Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах с Бразилией - 05.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах с Бразилией
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах с Бразилией - 05.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах с Бразилией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать взаиморасчеты в национальных валютах между Россией и Бразилией. | 05.02.2026, ПРАЙМ
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать взаиморасчеты в национальных валютах между Россией и Бразилией. Мишустин в четверг прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. "Для успешного выполнения общих планов надо наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, развивать прямое банковское взаимодействие", - сказал премьер-министр в ходе заседания.
россия, бразилия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РФ, Михаил Мишустин
17:55 05.02.2026
 
Мишустин призвал наращивать расчеты в нацвалютах с Бразилией

Мишустин заявил о необходимости наращивать взаиморасчеты в нацвалютах с Бразилией

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивать взаиморасчеты в национальных валютах между Россией и Бразилией.
Мишустин в четверг прилетел в Бразилию на восьмое заседание двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
"Для успешного выполнения общих планов надо наращивать взаиморасчеты в национальных валютах, развивать прямое банковское взаимодействие", - сказал премьер-министр в ходе заседания.
Россия и Бразилия отстаивают неприемлемость санкций
2 февраля, 15:04
 
РОССИЯ БРАЗИЛИЯ РФ Михаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала