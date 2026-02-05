https://1prime.ru/20260205/mishustin-867220353.html

Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии

2026-02-05T18:35+0300

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных проектов России и Бразилии. "Что касается двусторонней повестки, здесь важно сконцентрироваться на практическом запуске новых совместных инициатив и проектов", - сказал Мишустин на заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, которое проходит в Бразилиа. Он отметил, что именно на это должна быть нацелена работа двусторонней комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавил министр экономического развития Максим Решетников. "Рассчитываю, что вместе мы продолжим успешно укреплять кооперационные связи для процветания наших государств и повышения качества жизни как граждан России, так и Бразилии", - сказал премьер.

