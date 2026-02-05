https://1prime.ru/20260205/mishustin-867220854.html

Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность

Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность - 05.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместный весомый вклад России и Бразилии в обеспечение продовольственной безопасности. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T18:46+0300

2026-02-05T18:46+0300

2026-02-05T18:46+0300

политика

россия

мировая экономика

бразилия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместный весомый вклад России и Бразилии в обеспечение продовольственной безопасности. Глава правительства в четверг принимает участие в восьмом заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Российский премьер упомянул, что Бразилия сохраняет лидирующие позиции на рынке РФ как поставщик продуктов, а Россия обеспечивает около четверти потребностей Бразилии в импорте минеральных удобрений. "Такая взаимовыгодная кооперация позволяет нам вносить совместный весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности", - подчеркнул Мишустин.

https://1prime.ru/20260205/mishustin-867220353.html

бразилия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бразилия, рф, михаил мишустин