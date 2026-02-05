Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность - 05.02.2026
Политика
Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность
Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность - 05.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместный весомый вклад России и Бразилии в обеспечение продовольственной безопасности. | 05.02.2026, ПРАЙМ
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместный весомый вклад России и Бразилии в обеспечение продовольственной безопасности. Глава правительства в четверг принимает участие в восьмом заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Российский премьер упомянул, что Бразилия сохраняет лидирующие позиции на рынке РФ как поставщик продуктов, а Россия обеспечивает около четверти потребностей Бразилии в импорте минеральных удобрений. "Такая взаимовыгодная кооперация позволяет нам вносить совместный весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности", - подчеркнул Мишустин.
18:46 05.02.2026
 
Мишустин отметил вклад России и Бразилии в продовольственную безопасность

Мишустин отметил вклад России и Бразилии в обеспечение продовольственной безопасности

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместный весомый вклад России и Бразилии в обеспечение продовольственной безопасности.
Глава правительства в четверг принимает участие в восьмом заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
Российский премьер упомянул, что Бразилия сохраняет лидирующие позиции на рынке РФ как поставщик продуктов, а Россия обеспечивает около четверти потребностей Бразилии в импорте минеральных удобрений.
"Такая взаимовыгодная кооперация позволяет нам вносить совместный весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин призвал к запуску новых совместных проектов России и Бразилии
Заголовок открываемого материала