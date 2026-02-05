https://1prime.ru/20260205/mishustin-867225763.html
Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии
Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии - 05.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии
Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T21:48+0300
2026-02-05T21:48+0300
2026-02-05T21:48+0300
экономика
россия
бразилия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума. "Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту. В свою очередь, на бразильский рынок приходится более половины российского экспорта в Латинскую Америку", - сказал Мишустин. Он отметил, что экономическая составляющая заняла значимое место и в повестке сегодняшнего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
https://1prime.ru/20260205/mishustin-867220854.html
бразилия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_17a4fdcf04569253c32556cda6040c3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РФ, Михаил Мишустин
Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии
Мишустин: Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту