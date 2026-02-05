https://1prime.ru/20260205/mishustin-867225763.html

Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии

Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии - 05.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии

Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T21:48+0300

2026-02-05T21:48+0300

2026-02-05T21:48+0300

экономика

россия

бразилия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866173716_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_93de5316f0b2daece24c4ff0f750b967.jpg

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии Российско-Бразильского бизнес-форума. "Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту. В свою очередь, на бразильский рынок приходится более половины российского экспорта в Латинскую Америку", - сказал Мишустин. Он отметил, что экономическая составляющая заняла значимое место и в повестке сегодняшнего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

https://1prime.ru/20260205/mishustin-867220854.html

бразилия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, рф, михаил мишустин