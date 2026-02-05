https://1prime.ru/20260205/mvd-867203532.html

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за клиентов репетиторов

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мошенники выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов и под предлогом оплаты занятия запрашивают реквизиты банковских карт, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники, выдавая себя за потенциальных клиентов, находят репетиторов и договариваются о занятиях. Под предлогом оплаты занятия или "возврата излишней суммы" мошенники запрашивают реквизиты банковской карты", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что часто злоумышленники ссылаются на нахождение за границей и сложности с международными переводами. Цель такой схемы - получение данных банковских карт.

