В ЛДПР выступили с предложением по налогам

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью "Газете.Ru" заявил, что новые налоговые законы, связанные с повышением ставок, сборов и страховых взносов, должны вступать в действие не ранее чем через год после их официальной публикации. "ЛДПР предлагает следующий механизм: если государство вводит новые налоги, повышает ставки <…>, такие решения должны вступать в силу не раньше, чем через год после их опубликования", - заявил он.По словам Слуцкого, эффект неожиданности особенно сильно бьет по малому бизнесу, поэтому предпринимателям необходимо дать время для корректировки расчетов, пересмотра договоров и бюджетов. Политик подчеркнул, что налоговая система должна быть справедливой и предсказуемой, предоставляя "уверенность в завтрашнем дне" людям и бизнесу. Он добавил, что соответствующий законопроект ЛДПР вносит в Госдуму 5 февраля. Ранее налоговый адвокат Андрей Костин сообщил РИА Новости, что основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования сниженных налоговых ставок. В частности, автоматическое освобождение от НДС предлагается при доходе до 20 миллионов рублей за предыдущий год, сниженная ставка в 5% действует при доходе от 20 до 272 миллионов рублей, а ставка 7% — при доходе до 490 миллионов рублей.

