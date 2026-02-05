Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что США и Британия натворили на границе с Россией - 05.02.2026
https://1prime.ru/20260205/nato-867217087.html
СМИ рассказали, что США и Британия натворили на границе с Россией
СМИ рассказали, что США и Британия натворили на границе с Россией - 05.02.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что США и Британия натворили на границе с Россией
Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine. | 05.02.2026
2026-02-05T17:06+0300
2026-02-05T17:06+0300
общество
мировая экономика
сша
москва
нато
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine."Армии США и Великобритании развернули свои танки M1A2 Abrams и Challanger2 ради участия в учениях "Зимний лагерь", проходящих рядом с городом Тапа на территории Эстонии примерно в ста километрах от российской границы", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что этим шагом Запад хочет послать Москве сильный сигнал на фоне напряженности между двумя сторонами.Во вторник журнал сообщал, что американские войска провели учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
сша
москва
великобритания
общество , мировая экономика, сша, москва, нато, великобритания
Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:06 05.02.2026
 
СМИ рассказали, что США и Британия натворили на границе с Россией

MWM: США и Британия развернули свои боевые танки недалеко от границы РФ

Флаги НАТО
Флаги НАТО - 05.02.2026
Флаги НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine.
"Армии США и Великобритании развернули свои танки M1A2 Abrams и Challanger2 ради участия в учениях "Зимний лагерь", проходящих рядом с городом Тапа на территории Эстонии примерно в ста километрах от российской границы", — говорится в публикации.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
В Германии раскрыли, как генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве
05:26
Обозреватель отметил, что этим шагом Запад хочет послать Москве сильный сигнал на фоне напряженности между двумя сторонами.
Во вторник журнал сообщал, что американские войска провели учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
"Не предотвратят". На Западе запаниковали из-за плана НАТО против России
31 января, 17:06
 
Общество Мировая экономика США МОСКВА НАТО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
