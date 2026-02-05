https://1prime.ru/20260205/nato-867217087.html

СМИ рассказали, что США и Британия натворили на границе с Россией

СМИ рассказали, что США и Британия натворили на границе с Россией

Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine.

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Американские и британские военные провели учения с применением боевых танков на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine."Армии США и Великобритании развернули свои танки M1A2 Abrams и Challanger2 ради участия в учениях "Зимний лагерь", проходящих рядом с городом Тапа на территории Эстонии примерно в ста километрах от российской границы", — говорится в публикации.Обозреватель отметил, что этим шагом Запад хочет послать Москве сильный сигнал на фоне напряженности между двумя сторонами.Во вторник журнал сообщал, что американские войска провели учения с боевой стрельбой из БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

