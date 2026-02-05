https://1prime.ru/20260205/obligatsii-867151627.html

Долговой рынок в первом квартале: что выбрать розничному инвестору

Долговой рынок в первом квартале: что выбрать розничному инвестору

МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В 2025 году поворотным для фондового рынка стало снижение ключевой ставки Банком России. По нашим ожиданиям, снижение ключевой ставки в 2026 году продолжится (вплоть до 12% в базовом сценарии), и вероятное смягчение ДКП останется важным фактором влияния на фондовый рынок.Доходности по депозитам устойчиво снижались на протяжении года, и эта тенденция продолжается. При этом фонды денежного рынка остаются важным инструментом сбережения средств, имеющим сопоставимую или более высокую доходность, чем банковские депозиты при очень высоком уровне ликвидности.Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась за 2025 год с 21,72% до 15,28%. При этом индикативные ставки денежного рынка RUONIA и RUSFAR в среднем были выше и составили по состоянию на конец декабря, соответственно 15,85% и 15,77%. При этом, ежедневная капитализация процентов дает дополнительную доходность.В условиях снижения ставки долговой рынок позволяет зафиксировать повышенную доходность на более длительный срок. В сценарии продолжения снижения ключевой ставки на протяжении 2026 года одну из самых высоких прогнозных доходностей дают среднесрочные и долгосрочные ОФЗ. Эти бумаги остаются наиболее перспективным сегментом облигаций, в первую очередь за счет длинной дюрации.Однако уже в прошлом году стало ясно, что процесс смягчения ДКП не будет линейным. Так, в сентябре-октябре рынок вступал в период снижения, поскольку завышенные ожидания участников рынка о снижении ставки в сентябре не реализовались (а также по ряду других причин). Из-за оживления кредитной активности и повышенных инфляционных ожиданий (как у населения, так и у бизнеса) Банк России снизил ставку на 100 б.п. в сентябре (в то время как рыночный консенсус ожидал более решительный шаг), а затем продолжил цикл смягчения монетарной политики более осторожными шагами по 50 б.п. на заседаниях в октябре и декабре. В свою очередь, такая нелинейность смягчения ДКП означает что ОФЗ с фиксированным купоном могут быть подвержены повышенной волатильности.Что можно делать сейчасСейчас рынок ОФЗ также проходит через коррекцию на фоне некоторого усиления инфляционного давления в экономике (хотя и на фоне немонатарных и волатильных факторов: повышения тарифов, акцизов и НДС с 20 до 22%), роста инфляционных ожиданий и др. факторов. Пока данные по инфляции повышают вероятность паузы в снижении ставки на ближайшем заседании. За первые 26 дней января потребительские цены выросли на 1,91% при прогнозе Банка России на весь 2026 год 4-5%.С начала года по 30 января ценовой индекс гособлигаций (RGBI) снизился на -1,1%, полной доходности (RGBITR) – на -0,2%, а кривая ОФЗ выросла в доходности на ~10-40 б.п. в ликвидных среднесрочных и долгосрочных выпусках. Первые аукционы Минфина в этом году пока проходят с меньшим успехом, чем это было в прошлом году.Однако стратегически мы сохраняем умеренно-позитивный взгляд на рынок ОФЗ. Мы ожидаем, что снижение ставки во втором полугодии вероятно, и снижение (хотя и осторожное) уже на мартовском заседании считаем наиболее вероятным развитием событий. Поэтому текущую коррекцию можно использовать для осторожного наращивания позиций в облигациях.Облигации с фиксированным купоном можно добавлять в портфель уже сейчас. Но можно и усреднять позиции, временно размещая средства в фондах денежного рынка (биржевой фонд "Сберегательный", SBMM) или консервативных облигационных фондах с минимальным уровнем риска (например, открытом фонде "Накопительный").Вероятно, 2026 год не будет таким же успешным для рынка облигаций с точки зрения доходности, как 2025-й. Текущее соотношение пятилетней доходности ОФЗ и потенциальной доходности рынка облигаций уже не находится в экстремальной зоне. Тем не менее в нашем базовом прогнозе облигации от пяти лет принесут в 2026 году доходность, которая может превысить доходности депозитов и консервативных инструментов.Замещающие облигацииИнтересным инструментом в этом году могут оказаться валютные облигации – ввиду возможного ослабления курса рубля. Мы не ожидаем быстрого ослабления валюты, но полагаем, что снижение процентных ставок и уменьшение объема продажи валюты центробанком и Минфином может способствовать ослаблению рубля во втором полугодии. Соответственно, портфель из замещающих облигаций надежных эмитентов с доходностью около 6–7% (в иностранной валюте) можно рассматривать в качестве варианта для валютного хеджирования. При этом во избежание разочарований нужно рассматривать инвестиции в замещающие облигации именно как хедж, а не агрессивную ставку на ослабление валюты.Автор - Владислав Данилов, портфельный управляющий УК "Первая"

