В ОП предложили создать аналог Roblox в России
В ОП предложили создать аналог Roblox в России
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Отечественный аналог игровой платформы Roblox необходимо создать в России, чтобы новое приложение соответствовало требованиям законодательства и нравственным ценностям граждан, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Уверен, что российским компаниям это (создание альтернативы Roblox - ред.) было бы интересно, потому что это многомиллионная аудитория и потенциально миллиарды прибыли, но с учетом того, что требования к содержанию игры должны соответствовать нравственным ценностям российского общества, то на первом этапе можно было бы привлечь в рамках государственно-частного партнерства к созданию такого продукта", - сказал Машаров. Машаров отметил, что на российском рынке уже появляются отечественные разработки, подчеркнув, что подобные платформы должны совмещать игровую составляющую с образовательными функциями. По его словам, при создании таких продуктов необходима помощь экспертов. "И что очень важно и тут однозначно, нужна будет помощь экспертов, игры не должны подменять реальный мир, нужно формирование критического мышления, при этом акцент можно и нужно делать на восстановлении исторических событий, а также изучения природы - океана, флоры и фауны, освоения космоса", - добавил Машаров. Роскомнадзор в начале декабря сообщил, что заблокировал Roblox в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено).* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ
