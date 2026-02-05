https://1prime.ru/20260205/openai-867220682.html

OpenAI представил новую платформу для предприятий

OpenAI представил новую платформу для предприятий - 05.02.2026, ПРАЙМ

OpenAI представил новую платформу для предприятий

Компания OpenAI представила новую платформу для предприятий, следует из релиза компании. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T18:42+0300

2026-02-05T18:42+0300

2026-02-05T18:42+0300

экономика

технологии

бизнес

openai

hp

oracle

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Компания OpenAI представила новую платформу для предприятий, следует из релиза компании. "Сегодня мы представляем Frontier — новую платформу, которая помогает предприятиям создавать, развертывать и управлять агентами искусственного интеллекта, способными выполнять реальную работу", - сообщила компания в релизе на сайте. Компания отметила, что Frontier предоставляет агентам те же навыки, которые необходимы людям для успешной работы: общий контекст, адаптация, практическое обучение, а также четкие разрешения и ограничения. HP, Intuit, Oracle, State Farm, Thermo Fisher и Uber входят в число первых, кто внедрил Frontier, а десятки существующих клиентов, включая BBVA, Cisco и T-Mobile, уже протестировали подход Frontier для обслуживания некоторых из своих наиболее сложных и ценных проектов в области искусственного интеллекта, свидетельствуют данные релиза. "Партнерство с OpenAI помогает нам предоставить тысячам агентам и сотрудникам State Farm более эффективные инструменты для обслуживания наших клиентов. Объединив платформу Frontier и опыт OpenAI... мы ускоряем развитие наших возможностей в области искусственного интеллекта", - цитируется в релизе оценка исполнительного директора по цифровой информации компании State Farm Джо Парка (Joe Park). Frontier в данный момент доступен ограниченному кругу клиентов, а более широкая доступность появится в ближайшие несколько месяцев, отмечено на сайте OpenAI. OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20260119/ii-866675841.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, openai, hp, oracle