Опрос показал, сколько россиян готовы работать с "серой" зарплатой

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с "серой" зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Сорок два процента экономически активных россиян не согласны на работу с "серой" зарплатой или неофициальным устройством. Один из трех готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом", - говорится в опросе.
Кроме того, мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной занятости по сравнению с женщинами - 40% против 27%.
Уточняется, что недобросовестным работодателям проще договориться с россиянами старше 45 лет. В этой группе 36% потенциально согласны на зарплату в конверте. Респонденты с высшим образованием, наоборот, чаще отказываются от подобных "серых" схем (44%).
Исследование SuperJob проводилось с 27 января по 2 февраля 2026 года, в опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян.
