https://1prime.ru/20260205/opros-867196672.html

Опрос показал, сколько россиян готовы работать с "серой" зарплатой

Опрос показал, сколько россиян готовы работать с "серой" зарплатой - 05.02.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян готовы работать с "серой" зарплатой

Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с "серой" зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T02:41+0300

2026-02-05T02:41+0300

2026-02-05T02:41+0300

бизнес

экономика

общество

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867196672.jpg?1770248468

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с "серой" зарплатой или без официального оформления, следует из результатов исследования SuperJob, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Сорок два процента экономически активных россиян не согласны на работу с "серой" зарплатой или неофициальным устройством. Один из трех готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом", - говорится в опросе. Кроме того, мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной занятости по сравнению с женщинами - 40% против 27%. Уточняется, что недобросовестным работодателям проще договориться с россиянами старше 45 лет. В этой группе 36% потенциально согласны на зарплату в конверте. Респонденты с высшим образованием, наоборот, чаще отказываются от подобных "серых" схем (44%). Исследование SuperJob проводилось с 27 января по 2 февраля 2026 года, в опросе приняли участие 1,8 тысячи россиян.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , superjob