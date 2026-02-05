https://1prime.ru/20260205/opros-867199903.html

Более 40% россиян блокируют карты при попытке мошенничества

Более 40% россиян блокируют карты при попытке мошенничества - 05.02.2026, ПРАЙМ

Более 40% россиян блокируют карты при попытке мошенничества

Более 40% россиян в первую очередь блокируют карты, если сталкиваются с попыткой мошеннических действий, на втором месте - обращение в банк по телефону или... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T06:27+0300

2026-02-05T06:27+0300

2026-02-05T06:46+0300

банки

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867199903.jpg?1770263194

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 40% россиян в первую очередь блокируют карты, если сталкиваются с попыткой мошеннических действий, на втором месте - обращение в банк по телефону или через мобильное приложение, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Россиянам предлагалось ответить на вопрос, какое действие они совершают в первую очередь, если подозревают мошеннические операции с деньгами или банковскими продуктами. Наиболее распространенной реакцией оказалось немедленное блокирование карты или операций - этот вариант выбрали 41%", - выяснили аналитики. На втором месте - обращение в банк по телефону или через мобильное приложение, так поступают 34% опрошенных. "Подача заявления в полицию как первичное действие характерна для 15%, а еще 10% признались, что в подобной ситуации они либо игнорируют происходящее, либо не уверены, какие шаги нужно предпринять", - говорится в исследовании. Также выяснилось, что на модель поведения заметно влияет возраст. Так, среди россиян от 18 до 25 лет блокировку карты в первую очередь выбирают 46% респондентов, звонят в банк 29%, идут в полицию 8%, а 17% опрошенных затрудняются с действиями или предпочитают ничего не делать сразу. "В группе 26-35 лет доля тех, кто сначала блокирует карту, составляет 44%, обращение в банк выбирают 33%, заявление в полицию - 12%, неуверенность или бездействие фиксируется у 11%", - указывается в материалах. А наиболее заметные отличия проявляются среди россиян старше 55 лет. Так, в этой группе 39% опрошенных в первую очередь звонят в банк, 28% блокируют карту, 25% респондентов сразу подают заявление в полицию и лишь 8% из старшей возрастной группы признаются, что не знают, как поступить. "Россияне, которые уже сталкивались с мошенническими попытками ранее, действуют заметно быстрее и увереннее. В этой подгруппе 58% сразу блокируют карту, 30% связываются с банком, 10% идут в полицию и лишь 2% не могут определить последовательность действий. Среди тех, кто не имел подобного опыта, доля неуверенных возрастает почти в три раза", - заключили аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия