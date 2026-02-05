Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие российские гостиничные сети приняли решение прекратить сотрудничество с агрегатором "Яндекс Путешествия", сообщил Российский союз туриндустрии на своем официальном сайте. "Крупнейшие российские гостиничные операторы "Azimut Hotels", "Cosmos Hotel Group", группа "Мантера", "Alean Collection", "Русские Сезоны", "Accor", "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%", — говорится в заявлении.Российский союз туриндустрии и представители отелей ранее обращались к агрегатору с просьбой не увеличивать комиссию, однако их просьбы не были удовлетворены. В целом под управлением этих сетей, чьи отели больше не отображаются на "Яндекс Путешествиях", находится приблизительно 50 тысяч номеров. Ранее портал "Туту" заявил, что Орловская, Тульская и Псковская области возглавили список направлений для недорогих весенних поездок. Также в рейтинг самых доступных для туризма областей вошли Владимирская и Костромская.
21:39 05.02.2026
 
Крупнейшие сети отелей отказались от "Яндекс Путешествий"

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие российские гостиничные сети приняли решение прекратить сотрудничество с агрегатором "Яндекс Путешествия", сообщил Российский союз туриндустрии на своем официальном сайте.
"Крупнейшие российские гостиничные операторы "Azimut Hotels", "Cosmos Hotel Group", группа "Мантера", "Alean Collection", "Русские Сезоны", "Accor", "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%", — говорится в заявлении.
Российский союз туриндустрии и представители отелей ранее обращались к агрегатору с просьбой не увеличивать комиссию, однако их просьбы не были удовлетворены.
В целом под управлением этих сетей, чьи отели больше не отображаются на "Яндекс Путешествиях", находится приблизительно 50 тысяч номеров.
Ранее портал "Туту" заявил, что Орловская, Тульская и Псковская области возглавили список направлений для недорогих весенних поездок. Также в рейтинг самых доступных для туризма областей вошли Владимирская и Костромская.
