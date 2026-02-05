https://1prime.ru/20260205/oteli-867225456.html

Крупнейшие сети отелей отказались от "Яндекс Путешествий"

Крупнейшие сети отелей отказались от "Яндекс Путешествий" - 05.02.2026, ПРАЙМ

Крупнейшие сети отелей отказались от "Яндекс Путешествий"

Крупнейшие российские гостиничные сети приняли решение прекратить сотрудничество с агрегатором "Яндекс Путешествия", сообщил Российский союз туриндустрии на... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T21:39+0300

2026-02-05T21:39+0300

2026-02-05T21:39+0300

псковская область

бизнес

"яндекс.путешествия"

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/82842/18/828421893_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_deeaa743793177c8c1b08fae7a609352.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие российские гостиничные сети приняли решение прекратить сотрудничество с агрегатором "Яндекс Путешествия", сообщил Российский союз туриндустрии на своем официальном сайте. "Крупнейшие российские гостиничные операторы "Azimut Hotels", "Cosmos Hotel Group", группа "Мантера", "Alean Collection", "Русские Сезоны", "Accor", "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%", — говорится в заявлении.Российский союз туриндустрии и представители отелей ранее обращались к агрегатору с просьбой не увеличивать комиссию, однако их просьбы не были удовлетворены. В целом под управлением этих сетей, чьи отели больше не отображаются на "Яндекс Путешествиях", находится приблизительно 50 тысяч номеров. Ранее портал "Туту" заявил, что Орловская, Тульская и Псковская области возглавили список направлений для недорогих весенних поездок. Также в рейтинг самых доступных для туризма областей вошли Владимирская и Костромская.

https://1prime.ru/20260205/appartamenty-867206513.html

https://1prime.ru/20260202/rossiyane-867117024.html

псковская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

псковская область, бизнес, "яндекс.путешествия", российский союз туриндустрии