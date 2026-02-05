https://1prime.ru/20260205/otoplenie-867211461.html

В Киеве более тысячи домов остаются без отопления

05.02.2026

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 1 тысячи многоквартирных домов в Киеве остаются без отопления, сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп. "Ситуация достаточно сложная, более тысячи (многоквартирных) домов до сих пор (остаются) без отопления. В некоторых технически необходимо было провести действия по сливанию (воды) из систем, в связи с неблагоприятными погодными условиями", - сказала Поп в эфире украинского телемарафона "Единые новости". Она добавила, что будет приниматься технологическое решение, чтобы обеспечить эти дома электроснабжением в более крупных объемах, если не удастся оперативно возобновить в них отопление. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Позднее глава совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что электричество жителям Киева в феврале будут давать примерно на 4-6 часов в сутки на фоне острой нехватки мощности в столице и Киевской области.

