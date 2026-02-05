Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве более тысячи домов остаются без отопления - 05.02.2026
В Киеве более тысячи домов остаются без отопления
В Киеве более тысячи домов остаются без отопления - 05.02.2026, ПРАЙМ
В Киеве более тысячи домов остаются без отопления
Более 1 тысячи многоквартирных домов в Киеве остаются без отопления, сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп. | 05.02.2026, ПРАЙМ
киев
украина
киевская область
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863556704_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_16719584c4ead36aead31a13429aac50.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 1 тысячи многоквартирных домов в Киеве остаются без отопления, сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп. "Ситуация достаточно сложная, более тысячи (многоквартирных) домов до сих пор (остаются) без отопления. В некоторых технически необходимо было провести действия по сливанию (воды) из систем, в связи с неблагоприятными погодными условиями", - сказала Поп в эфире украинского телемарафона "Единые новости". Она добавила, что будет приниматься технологическое решение, чтобы обеспечить эти дома электроснабжением в более крупных объемах, если не удастся оперативно возобновить в них отопление. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Позднее глава совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что электричество жителям Киева в феврале будут давать примерно на 4-6 часов в сутки на фоне острой нехватки мощности в столице и Киевской области.
киев
украина
киевская область
киев, украина, киевская область
Киев, УКРАИНА, Киевская область, В мире
14:28 05.02.2026
 
В Киеве более тысячи домов остаются без отопления

В Киеве более тысячи многоквартирных домов остаются без отопления

© РИА Новости . Мария Девахина
Жители Москвы держат руки над батареей
Жители Москвы держат руки над батареей - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Жители Москвы держат руки над батареей. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 1 тысячи многоквартирных домов в Киеве остаются без отопления, сообщила спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп.
"Ситуация достаточно сложная, более тысячи (многоквартирных) домов до сих пор (остаются) без отопления. В некоторых технически необходимо было провести действия по сливанию (воды) из систем, в связи с неблагоприятными погодными условиями", - сказала Поп в эфире украинского телемарафона "Единые новости".
Она добавила, что будет приниматься технологическое решение, чтобы обеспечить эти дома электроснабжением в более крупных объемах, если не удастся оперативно возобновить в них отопление.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Позднее глава совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что электричество жителям Киева в феврале будут давать примерно на 4-6 часов в сутки на фоне острой нехватки мощности в столице и Киевской области.
Заголовок открываемого материала