Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии

БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. В первую очередь на встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между двумя странами, отметил Оверчук по итогам заседания. "Отмечалось, что за последние 5 лет наш взаимный товарооборот увеличился в два раза. Вместе с тем, он находится на уровне 10 миллиардов долларов США, что, конечно же, гораздо ниже потенциала наших двух экономик", - сообщил Оверчук.

