Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии
Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии - 05.02.2026, ПРАЙМ
Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии
Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T22:57+0300
2026-02-05T22:57+0300
2026-02-05T22:57+0300
экономика
россия
бразилия
рф
сша
алексей оверчук
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:210:2123:1404_1920x0_80_0_0_c706d9930899a1bee7e83339ce4dc14d.jpg
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. В первую очередь на встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между двумя странами, отметил Оверчук по итогам заседания. "Отмечалось, что за последние 5 лет наш взаимный товарооборот увеличился в два раза. Вместе с тем, он находится на уровне 10 миллиардов долларов США, что, конечно же, гораздо ниже потенциала наших двух экономик", - сообщил Оверчук.
