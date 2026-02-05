Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/overchuk-867226869.html
Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии
Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии - 05.02.2026, ПРАЙМ
Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии
Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T22:57+0300
2026-02-05T22:57+0300
экономика
россия
бразилия
рф
сша
алексей оверчук
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:210:2123:1404_1920x0_80_0_0_c706d9930899a1bee7e83339ce4dc14d.jpg
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина. В первую очередь на встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между двумя странами, отметил Оверчук по итогам заседания. "Отмечалось, что за последние 5 лет наш взаимный товарооборот увеличился в два раза. Вместе с тем, он находится на уровне 10 миллиардов долларов США, что, конечно же, гораздо ниже потенциала наших двух экономик", - сообщил Оверчук.
https://1prime.ru/20260205/mishustin-867225763.html
бразилия
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83082/64/830826422_0:11:2123:1603_1920x0_80_0_0_ca1e6d9eec1eafc3d72cc6eeacd75ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бразилия, рф, сша, алексей оверчук, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РФ, США, Алексей Оверчук, Михаил Мишустин
22:57 05.02.2026
 
Оверчук оценил рост товарооборота России и Бразилии

Вице-премьер Оверчук: товарооборот между Россией и Бразилии за пять лет увеличился вдвое

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Алексей Оверчук. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАЗИЛИА, 5 фев - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии за пять лет увеличился вдвое и сейчас составляет 10 миллиардов долларов, но это гораздо ниже потенциала экономик двух стран, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Восьмое заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству состоялось в четверг в Бразилиа под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.
В первую очередь на встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между двумя странами, отметил Оверчук по итогам заседания.
"Отмечалось, что за последние 5 лет наш взаимный товарооборот увеличился в два раза. Вместе с тем, он находится на уровне 10 миллиардов долларов США, что, конечно же, гораздо ниже потенциала наших двух экономик", - сообщил Оверчук.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Мишустин назвал Россию одним из основных внешнеторговых партнеров Бразилии
Вчера, 21:48
 
ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯРФСШААлексей ОверчукМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала