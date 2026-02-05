https://1prime.ru/20260205/patrushev-867209132.html

Россия по итогам 2025 года собрала третий в истории объем зерновых

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года получила третий в истории урожай зерновых с учетом новых регионов - порядка 142 миллионов тонн, из них 93 миллиона тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "С учетом урожая в новых регионах мы получили третий в истории объем зерновых - порядка 142 миллионов тонн. Свыше 93 миллионов тонн из них приходится на пшеницу", - сказал он в ходе совещания по итогам работы отечественного растениеводства в 2025 году.

