Россия по итогам 2025 года собрала третий в истории объем зерновых
Россия по итогам 2025 года собрала третий в истории объем зерновых - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россия по итогам 2025 года собрала третий в истории объем зерновых
Россия по итогам прошлого года получила третий в истории урожай зерновых с учетом новых регионов - порядка 142 миллионов тонн, из них 93 миллиона тонн пшеницы,... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T13:11+0300
2026-02-05T13:11+0300
2026-02-05T13:11+0300
сельское хозяйство
россия
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года получила третий в истории урожай зерновых с учетом новых регионов - порядка 142 миллионов тонн, из них 93 миллиона тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "С учетом урожая в новых регионах мы получили третий в истории объем зерновых - порядка 142 миллионов тонн. Свыше 93 миллионов тонн из них приходится на пшеницу", - сказал он в ходе совещания по итогам работы отечественного растениеводства в 2025 году.
