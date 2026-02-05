Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал о посевных площадях в России - 05.02.2026
Патрушев рассказал о посевных площадях в России
Патрушев рассказал о посевных площадях в России - 05.02.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о посевных площадях в России
Посевные площади в России в этом году должны превысить показатель 2025 года и составить 83 миллиона гектаров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Посевные площади в России в этом году должны превысить показатель 2025 года и составить 83 миллиона гектаров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Для качественной подготовки к ним Минсельхоз и регионы утвердили структуру посевных площадей на 2026 год. Общая площадь ожидается на уровне 83 миллионов гектаров, что превышает факт 2025 года", - сказал Патрушев в ходе совещания по итогам работы отечественного растениеводства в 2025 году.
Новости
13:47 05.02.2026
 
Патрушев рассказал о посевных площадях в России

Патрушев: посевные площади в России в 2026 году должны превысить уровень 2025 года

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Посевные площади в России в этом году должны превысить показатель 2025 года и составить 83 миллиона гектаров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Для качественной подготовки к ним Минсельхоз и регионы утвердили структуру посевных площадей на 2026 год. Общая площадь ожидается на уровне 83 миллионов гектаров, что превышает факт 2025 года", - сказал Патрушев в ходе совещания по итогам работы отечественного растениеводства в 2025 году.
Министр экономики Боливии поблагодарил Россию за поставку 1400 тонн зерна
30 января, 22:17
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРФДмитрий ПатрушевМинсельхоз
 
 
