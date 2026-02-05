https://1prime.ru/20260205/patrushev-867210213.html
Патрушев рассказал о посевных площадях в России
Патрушев рассказал о посевных площадях в России - 05.02.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о посевных площадях в России
Посевные площади в России в этом году должны превысить показатель 2025 года и составить 83 миллиона гектаров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 05.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Посевные площади в России в этом году должны превысить показатель 2025 года и составить 83 миллиона гектаров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Для качественной подготовки к ним Минсельхоз и регионы утвердили структуру посевных площадей на 2026 год. Общая площадь ожидается на уровне 83 миллионов гектаров, что превышает факт 2025 года", - сказал Патрушев в ходе совещания по итогам работы отечественного растениеводства в 2025 году.
Патрушев рассказал о посевных площадях в России
