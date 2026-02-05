https://1prime.ru/20260205/patrushev-867210213.html

Патрушев рассказал о посевных площадях в России

Патрушев рассказал о посевных площадях в России - 05.02.2026, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о посевных площадях в России

Посевные площади в России в этом году должны превысить показатель 2025 года и составить 83 миллиона гектаров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T13:47+0300

2026-02-05T13:47+0300

2026-02-05T13:47+0300

сельское хозяйство

россия

рф

дмитрий патрушев

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867210060_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c5277f30abf171826fed2fccb6482cc4.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Посевные площади в России в этом году должны превысить показатель 2025 года и составить 83 миллиона гектаров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Для качественной подготовки к ним Минсельхоз и регионы утвердили структуру посевных площадей на 2026 год. Общая площадь ожидается на уровне 83 миллионов гектаров, что превышает факт 2025 года", - сказал Патрушев в ходе совещания по итогам работы отечественного растениеводства в 2025 году.

https://1prime.ru/20260130/zerno-867065693.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, дмитрий патрушев, минсельхоз