Россия впервые импортировала индийское пиво

2026-02-05T21:25+0300

2026-02-05T21:25+0300

2026-02-05T21:26+0300

экономика

россия

бизнес

индия

оаэ

сингапур

мировая экономика

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году впервые импортировала индийское пиво, хотя и всего на 140 тысяч долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Поставки начались в июне - всего было приобретено индийского пива на 20 тысяч долларов, затем было еще несколько небольших партий. В ноябре экспорт составил уже около 30 тысяч долларов. Всего же за одиннадцать месяцев прошлого года из Индии на российский рынок было ввезено пива на 140 тысяч долларов. Поставок не было как минимум с 2018 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Всего Индия поставила за рубеж в январе-ноябре 2025 года пива на 37,8 миллиона долларов против 36 миллионов годом ранее. Основным покупателем были ОАЭ (28,8 миллиона долларов), а также Сингапур (2,2 миллиона) и США (2,1 миллиона).

индия

оаэ

сингапур

россия, бизнес, индия, оаэ, сингапур, мировая экономика