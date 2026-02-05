https://1prime.ru/20260205/posolstvo-867198416.html

Посольство США в Гаити поддержало премьер-министра страны

экономика

мировая экономика

сша

гаити

вашингтон

МЕХИКО, 5 фев - ПРАЙМ. Посольство США в Гаити на фоне истечения мандата Переходного президентского совета и прибытия в акваторию Порт-о-Пренса кораблей Южного командования заявило о поддержке премьер-министра страны Аликса Дидье Фильс-Эме. "По мере того как мандат Переходного президентского совета завершается 7 февраля, мы поддерживаем лидерство премьер-министра Фильс-Эме в построении сильного, процветающего и свободного Гаити", - говорится в сообщении посольства в соцсети X. Заявление дипмиссии сделано после захода в залив Порт-о-Пренса американских военных кораблей. Южное командование США сообщило накануне, что по указанию министра обороны в акваторию столицы Гаити прибыли эсминец ВМС США USS Stockdale, а также корабли береговой охраны USCGC Stone и USCGC Diligence "как знак неизменной приверженности Соединенных Штатов безопасности, стабильности и более светлому будущему Гаити". Срок действия мандата переходного президентского совета Гаити был зафиксирован в соглашении 2024 года. Выборы главы государства, которые являлись основной задачей этого совета, за этот срок не были проведены. Они планируются на август 2026 года, но находятся под большим вопросом из-за продолжающегося тотального контроля банд. Совет не сумел восстановить безопасность, несмотря на присутствие международной миссии, и не провел заявленные реформы. В январе 2026 года члены переходного совета сделали попытку уволить премьера Фильс-Эме, за чем последовала жесткая реакция Вашингтона - США ввели визовые санкции против нескольких его членов по обвинению в связях с бандами. В преддверии 7 февраля, по сообщениям местных СМИ, между президентским советом и премьер-министром сохраняются разногласия относительно дальнейшего политического устройства страны. Издание Haiti Libre сообщило, что Генеральная дирекция Национальной полиции Гаити объявила режим максимальной боевой готовности по всей территории страны. Все отпуска и выходные для сотрудников силовых структур отменены до особого распоряжения.

