"Экспресс Приморья" добилось возмещения расходов на 75 млн рублей

АО "Экспресс Приморья" через транспортную прокуратуру добилось возмещения расходов на сумму более 75 миллионов рублей от правительства Еврейской автономной... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T04:17+0300

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - ПРАЙМ. АО "Экспресс Приморья" через транспортную прокуратуру добилось возмещения расходов на сумму более 75 миллионов рублей от правительства Еврейской автономной области, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Предприятие выполняло пассажирские перевозки и, как передает ведомство, не получило субсидию на возмещение расходов от местных властей в установленные сроки. "Дальневосточным транспортным прокурором губернатору Еврейской автономной области внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, перед перевозчиком погашена задолженность в размере более 75 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

