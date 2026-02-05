https://1prime.ru/20260205/putin-867214630.html

Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется

Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется - 05.02.2026, ПРАЙМ

Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T15:56+0300

2026-02-05T15:56+0300

2026-02-05T15:56+0300

общество

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы. Путин в разговоре с Павлом Мосеевым, который в негосударственной группе компаний разработал отечественный "дженерик" для лечения онкологии при раке костей, в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым поинтересовался, как долго ученые ожидают получения регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат. "Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев", - ответил Мосеев. "Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали", - сказал Путин в ответ. Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.

https://1prime.ru/20250903/peskov-861713917.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин