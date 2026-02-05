https://1prime.ru/20260205/putin-867214630.html
Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется
Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется - 05.02.2026, ПРАЙМ
Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T15:56+0300
2026-02-05T15:56+0300
2026-02-05T15:56+0300
общество
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы. Путин в разговоре с Павлом Мосеевым, который в негосударственной группе компаний разработал отечественный "дженерик" для лечения онкологии при раке костей, в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым поинтересовался, как долго ученые ожидают получения регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат. "Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев", - ответил Мосеев. "Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали", - сказал Путин в ответ. Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
https://1prime.ru/20250903/peskov-861713917.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется
Путин надеется, что регистрация радиофармпрепарата для лечения рака не затянется
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы.
Путин
в разговоре с Павлом Мосеевым, который в негосударственной группе компаний разработал отечественный "дженерик" для лечения онкологии при раке костей, в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым поинтересовался, как долго ученые ожидают получения регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат.
Путин помог больному раком российскому мальчику в Китае, сообщил Песков
"Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев", - ответил Мосеев.
"Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали", - сказал Путин в ответ.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.