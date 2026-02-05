Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется - 05.02.2026
Путин надеется, что регистрация препарата для лечения рака не затянется
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы.
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы. Путин в разговоре с Павлом Мосеевым, который в негосударственной группе компаний разработал отечественный "дженерик" для лечения онкологии при раке костей, в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым поинтересовался, как долго ученые ожидают получения регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат. "Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев", - ответил Мосеев. "Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали", - сказал Путин в ответ. Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что получение регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат для лечения рака не затянется на годы.
Путин в разговоре с Павлом Мосеевым, который в негосударственной группе компаний разработал отечественный "дженерик" для лечения онкологии при раке костей, в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым поинтересовался, как долго ученые ожидают получения регистрационного удостоверения на новый радиофармпрепарат.
Путин помог больному раком российскому мальчику в Китае, сообщил Песков
3 сентября 2025, 14:57
"Подали в конце прошлого года, и вот сейчас там несколько месяцев", - ответил Мосеев.
"Надеюсь, на годы не затянется, будем иметь в виду то, что вы сказали", - сказал Путин в ответ.
Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году, ее размер составляет пять миллионов рублей. Она присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны.
 
