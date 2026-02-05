https://1prime.ru/20260205/putin-867216158.html

На Западе выступили с неожиданным заявлением о Путине из-за решения США

На Западе выступили с неожиданным заявлением о Путине из-за решения США

2026-02-05T16:48+0300

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отсутствие ответа Белого дома на российское предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) свидетельствует о дипломатической победе Владимира Путина, отметила бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. "Я думала, это станет легкой дипломатической победой для Трампа, ведь он говорит о себе как о стороннике мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу для Путина", — подчеркнула она в разговоре с изданием Newsweek.По мнению Гетемюллер, Москва заняла более высокую моральную позицию, первой предложив инициативу по ДСНВ. Она указала, что принятие этого предложения от России должно было стать очевидным выбором для Трампа. Соглашение между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратило своё действие 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин высказывал намерение Москвы соблюдать положения договора дополнительно на один год. В Кремле заявили, что окончание срока договора отрицательно скажется на стратегической безопасности, и предложение России всё ещё остаётся актуальным.

