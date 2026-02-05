Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с неожиданным заявлением о Путине из-за решения США - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260205/putin-867216158.html
На Западе выступили с неожиданным заявлением о Путине из-за решения США
На Западе выступили с неожиданным заявлением о Путине из-за решения США - 05.02.2026, ПРАЙМ
На Западе выступили с неожиданным заявлением о Путине из-за решения США
Отсутствие ответа Белого дома на российское предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) свидетельствует о... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T16:48+0300
2026-02-05T16:48+0300
москва
запад
сша
владимир путин
newsweek
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отсутствие ответа Белого дома на российское предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) свидетельствует о дипломатической победе Владимира Путина, отметила бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. "Я думала, это станет легкой дипломатической победой для Трампа, ведь он говорит о себе как о стороннике мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу для Путина", — подчеркнула она в разговоре с изданием Newsweek.По мнению Гетемюллер, Москва заняла более высокую моральную позицию, первой предложив инициативу по ДСНВ. Она указала, что принятие этого предложения от России должно было стать очевидным выбором для Трампа. Соглашение между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратило своё действие 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин высказывал намерение Москвы соблюдать положения договора дополнительно на один год. В Кремле заявили, что окончание срока договора отрицательно скажется на стратегической безопасности, и предложение России всё ещё остаётся актуальным.
https://1prime.ru/20260205/ssha-867212501.html
https://1prime.ru/20260205/ssha-867201015.html
москва
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, запад, сша, владимир путин, newsweek, нато
МОСКВА, ЗАПАД, США, Владимир Путин, Newsweek, НАТО
16:48 05.02.2026
 
На Западе выступили с неожиданным заявлением о Путине из-за решения США

Гетемюллер: отсутствие реакции США на предложение РФ по ДСНВ стало победой Путина

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Отсутствие ответа Белого дома на российское предложение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) свидетельствует о дипломатической победе Владимира Путина, отметила бывшая заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.
"Я думала, это станет легкой дипломатической победой для Трампа, ведь он говорит о себе как о стороннике мирных переговоров. Теперь это превращается в дипломатическую победу для Путина", — подчеркнула она в разговоре с изданием Newsweek.
По мнению Гетемюллер, Москва заняла более высокую моральную позицию, первой предложив инициативу по ДСНВ. Она указала, что принятие этого предложения от России должно было стать очевидным выбором для Трампа.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
СМИ рассказали, что задумали США после окончания срока действия ДСНВ
14:43
Соглашение между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратило своё действие 5 февраля 2026 года. Президент России Владимир Путин высказывал намерение Москвы соблюдать положения договора дополнительно на один год.
В Кремле заявили, что окончание срока договора отрицательно скажется на стратегической безопасности, и предложение России всё ещё остаётся актуальным.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с жестким предупреждением
07:30
 
МОСКВАЗАПАДСШАВладимир ПутинNewsweekНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала