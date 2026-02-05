Рейс из Красноярска на Фукуок вылетел с опозданием на двое суток

https://1prime.ru/20260205/rejs-867200604.html
КРАСНОЯРСК, 5 фев - ПРАЙМ. Рейс из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок вылетел в пункт назначения с опозданием на двое суток, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В среду региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что рейс из Красноярска на Фукуок, выполняемый авиакомпанией Azur Air, задерживается в аэропорту вылета более чем на сутки. По данным аэропорта Красноярска, рейс во Вьетнам ожидали 335 пассажиров. Позднее Azur Air сообщала, что рейс, задержанный из-за длительного техобслуживания борта в связи с сильными морозом, будет выполнен на резервном самолета, вылет запланирован 5 февраля в 2.30 по местному времени (4 февраля в 22.30 мск).
"Самолет на Фукуок вылетел сегодня в 4.07 (0.07 мск - ред.) - задержка рейса составила двое суток. Пострадавшими оказались 335 человек", - говорится в сообщении.
В управлении отмечают, что готовы защищать нарушенные права туристов в части компенсации потерянных дней отдыха у исполнителя туристических услуг.
