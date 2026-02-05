https://1prime.ru/20260205/rezervy-867215188.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 января выросли на 5,1% и составили 826,8 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 30 января 2026 года составили 826,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 39,9 миллиарда долларов США, или на 5,1%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Это новый рекорд. Международные резервы по состоянию на конец дня 23 января составляли 786,9 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
