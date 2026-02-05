Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России обновили исторический максимум - 05.02.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - 05.02.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 23 по 30 января выросли на 5,1% и составили 826,8 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России.
2026-02-05T16:19+0300
2026-02-05T16:19+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 января выросли на 5,1% и составили 826,8 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 30 января 2026 года составили 826,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 39,9 миллиарда долларов США, или на 5,1%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Это новый рекорд. Международные резервы по состоянию на конец дня 23 января составляли 786,9 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
16:19 05.02.2026
 
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России выросли на 5,1% и обновили исторический максимум

© РИА Новости . Илья Питалев
Здание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Здание Банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 января выросли на 5,1% и составили 826,8 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 30 января 2026 года составили 826,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 39,9 миллиарда долларов США, или на 5,1%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Это новый рекорд.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
ЦБ назвал тренды, влияющие на темпы роста экономики
13:14
Международные резервы по состоянию на конец дня 23 января составляли 786,9 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
 
