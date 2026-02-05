https://1prime.ru/20260205/roskachestvo-867200290.html

Роскачество рассказало о сервисах для облачного хранения данных

Роскачество рассказало о сервисах для облачного хранения данных - 05.02.2026, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о сервисах для облачного хранения данных

Все основные сервисы для облачного хранения данных не имеют уязвимостей и шифруют информацию, но при этом сторонние трекеры активности отсутствуют только в двух | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T06:46+0300

2026-02-05T06:46+0300

2026-02-05T06:46+0300

технологии

рф

мтс

mega

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867200290.jpg?1770263164

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Все основные сервисы для облачного хранения данных не имеют уязвимостей и шифруют информацию, но при этом сторонние трекеры активности отсутствуют только в двух приложениях - "Google Диск" и "Облако билайн", заявили РИА Новости в Роскачестве. Уточняется, что в исследовании принимали участие следующие сервисы: "Яндекс Диск", "Облако билайн", "Облако Mail", "Облако от МТС", "Google Диск", OneDrive, MobiDrive, Mega, pCloud и TeraBox. Эксперты изучали страницы в магазинах приложений, тестировали все базовые и продвинутые сценарии, в том числе функции загрузки файлов, настройки синхронизации, совместный доступ и работу в офлайн-режиме. "Отдельно анализировалась безопасность передачи данных приложения и пользовательских данных. Для этого эксперты производили захват всего трафика, который пересылает приложение, с помощью специализированного ПО (Wireshark), а затем анализировали его на наличие незашифрованных данных. С перехватом трафика успешно справились все приложения - уязвимости выявлены не были", - рассказали в организации. "Согласно результатам анализа с помощью специализированного ПО, трекеры активности пользователей не были обнаружены только в двух приложениях: "Google Диск" и "Облако билайн". От 1 до 2 трекеров крупных корпораций были выявлены в приложениях OneDrive, Mega и pCloud", - добавили там. Во всех остальных проверенных сервисах количество обнаруженных трекеров различных компаний варьируется от 3 до 7. Особое внимание экспертов привлекло приложение TeraBox, в котором был зафиксирован рекордный показатель - 11 позиций. Наиболее функциональными были признаны "Яндекс Диск" и "Google Диск", которые предоставляют полный набор инструментов для работы с файлами. С точки зрения удобства отмечены были "Яндекс Диск", "Google Диск" и OneDrive с интуитивной навигацией и полноценной синхронизацией между устройствами. "Адаптация для людей с ограниченными возможностями качественно реализована лишь у "Google Диск", OneDrive, Mega и MobiDrive", - указали в Роскачестве. Там также отметили, что многие зарубежные сервисы не указывают сроки хранения данных, не предоставляют русскоязычную версию политики конфиденциальности и не дают четких гарантий хранения информации на территории РФ. По данным исследования, 41% россиян использует облачные хранилища для личных целей, еще 30% - и для личных целей, и для работы. При этом только треть опрошенных полностью осведомлены о безопасности и принимают меры защиты. А вот 13% респондентов вообще не задумываются о безопасности данных в облачных хранилищах.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, мтс, mega