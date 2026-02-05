https://1prime.ru/20260205/roskongress-867201555.html

"Росконгресс": "схема Долиной" не повлияла на рынок недвижимости

Резонансное дело певицы Ларисы Долиной не оказало заметного влияния на рынок недвижимости, но теперь пожилым собственникам стало сложнее продать квартиру, а... | 05.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Резонансное дело певицы Ларисы Долиной не оказало заметного влияния на рынок недвижимости, но теперь пожилым собственникам стало сложнее продать квартиру, а справка из психдиспансера фактически стала обязательной для продавца, говорится в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. Летом 2024 года певица заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией. Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры. "Рыночная статистика не фиксирует избыточного охлаждения рынка недвижимости: при существенном медийном резонансе фактическое влияние дела на объемы сделок оказалось минимальным. За январь-ноябрь 2025 года Росреестр зарегистрировал 1,29 миллиона сделок со вторичным жильем - ровно столько же, сколько за аналогичный период 2024 года", - говорится в докладе "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента". Как выяснили эксперты "Росконгресса", медийный резонанс оказался намного выше, чем реальный масштаб проблемы. Авторы указывают, что объем оспариваний сделок с недвижимостью в 2025 году снизился на 32,3% относительно 2024 года. При этом менее 0,02% оспариваемых сделок были связаны с продажами под влиянием мошенников. Однако эта история имела другие последствия для рынка. В частности, по данным экспертов, пожилым собственникам продавать объекты стало несколько сложнее. "Риелторы отказываются от сделок, если у продавца нет дополнительного жилья. Часть собственников уходит в аренду, объем предложения растет. В объявлениях стали указывать возраст как преимущество: "собственник младше 50 лет", - поясняется в докладе. Другим следствием стало то, что справка из психоневрологического диспансера превратилась из рекомендации в, фактически, обязательный документ для продавца. "Покупатели требуют психиатрическое освидетельствование продавца в день сделки, видеофиксацию процесса, приглашение родственников продавца", - говорится в документе. "Таким образом, переток покупателей со вторички на первичку из за "эффекта Долиной" оказался небольшим, так как главным фактором остается малодоступность ипотеки", - заключается в докладе.

