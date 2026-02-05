Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика России по итогам года вырастет, заявил эксперт - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/rossija-867196306.html
Экономика России по итогам года вырастет, заявил эксперт
Экономика России по итогам года вырастет, заявил эксперт - 05.02.2026, ПРАЙМ
Экономика России по итогам года вырастет, заявил эксперт
Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1%, выразил мнение в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T02:16+0300
2026-02-05T02:39+0300
экономика
финансы
ран
всемирный банк
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867196306.jpg?1770248374
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1%, выразил мнение в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "У нас есть прогноз министерства экономического развития, опубликованный в сентябре прошлого года, в нем заложен прирост ВВП в этом году на 1,3% в базовом варианте и на 0,8% - в консервативном. В январе уже этого года ряд международных организаций, в том числе Международный валютный фонд и Всемирный банк, оценили прирост российского ВВП на 0,8% в этом году. Я бы назвал цифру несколько больше, где-то на 1%", - отметил экономист. Для сравнения, Банк России ожидает, что в 2026 году темп роста ВВП будет находиться в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. Также регулятор ожидает, что экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, ран, всемирный банк, банк россия
Экономика, Финансы, РАН, Всемирный банк, банк Россия
02:16 05.02.2026 (обновлено: 02:39 05.02.2026)
 
Экономика России по итогам года вырастет, заявил эксперт

Эксперт Головнин: российская экономика по итогам года вырастет на 1%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1%, выразил мнение в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"У нас есть прогноз министерства экономического развития, опубликованный в сентябре прошлого года, в нем заложен прирост ВВП в этом году на 1,3% в базовом варианте и на 0,8% - в консервативном. В январе уже этого года ряд международных организаций, в том числе Международный валютный фонд и Всемирный банк, оценили прирост российского ВВП на 0,8% в этом году. Я бы назвал цифру несколько больше, где-то на 1%", - отметил экономист.
Для сравнения, Банк России ожидает, что в 2026 году темп роста ВВП будет находиться в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. Также регулятор ожидает, что экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева.
 
ЭкономикаФинансыРАНВсемирный банкбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала