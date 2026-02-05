Экономика России по итогам года вырастет, заявил эксперт

https://1prime.ru/20260205/rossija-867196306.html

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего года вырастет на 1%, выразил мнение в интервью РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин. "У нас есть прогноз министерства экономического развития, опубликованный в сентябре прошлого года, в нем заложен прирост ВВП в этом году на 1,3% в базовом варианте и на 0,8% - в консервативном. В январе уже этого года ряд международных организаций, в том числе Международный валютный фонд и Всемирный банк, оценили прирост российского ВВП на 0,8% в этом году. Я бы назвал цифру несколько больше, где-то на 1%", - отметил экономист. Для сравнения, Банк России ожидает, что в 2026 году темп роста ВВП будет находиться в диапазоне 0,5-1,5% на фоне умеренного расширения потребительского и инвестиционного спроса. Также регулятор ожидает, что экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева.

