СМИ назвали попытки ЕС повлиять на Россию сатирой
2026-02-05T02:50+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Постоянные попытки ЕС повлиять на Россию посредством введения санкций настолько абсурдны, что кажутся сатирой и лишь затрудняют урегулирование украинского конфликта, говорится в статье издания Euractiv, автором которой выступил колумнист Томас Моллер-Нильсен.
"План ЕС, если его вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы продолжать финансировать большую часть военных усилий Киева, надеясь, вопреки всякой надежде, что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не смогли сделать предыдущие девятнадцать... Эта схема настолько очевидно абсурдна, что почти кажется политической сатирой", - пишет автор материала.
По его мнению, постоянные санкции ЕС только затрудняют достижение мира на Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах всё чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
