Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали попытки ЕС повлиять на Россию сатирой - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/rossija-867196904.html
СМИ назвали попытки ЕС повлиять на Россию сатирой
СМИ назвали попытки ЕС повлиять на Россию сатирой - 05.02.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали попытки ЕС повлиять на Россию сатирой
Постоянные попытки ЕС повлиять на Россию посредством введения санкций настолько абсурдны, что кажутся сатирой и лишь затрудняют урегулирование украинского... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T02:50+0300
2026-02-05T02:50+0300
экономика
мировая экономика
россия
украина
киев
москва
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867196904.jpg?1770249014
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Постоянные попытки ЕС повлиять на Россию посредством введения санкций настолько абсурдны, что кажутся сатирой и лишь затрудняют урегулирование украинского конфликта, говорится в статье издания Euractiv, автором которой выступил колумнист Томас Моллер-Нильсен. "План ЕС, если его вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы продолжать финансировать большую часть военных усилий Киева, надеясь, вопреки всякой надежде, что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не смогли сделать предыдущие девятнадцать... Эта схема настолько очевидно абсурдна, что почти кажется политической сатирой", - пишет автор материала. По его мнению, постоянные санкции ЕС только затрудняют достижение мира на Украине. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах всё чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
украина
киев
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, киев, москва, ес
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, ЕС
02:50 05.02.2026
 
СМИ назвали попытки ЕС повлиять на Россию сатирой

Euractiv: попытки ЕС повлиять на Россию выглядят сатирой

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Постоянные попытки ЕС повлиять на Россию посредством введения санкций настолько абсурдны, что кажутся сатирой и лишь затрудняют урегулирование украинского конфликта, говорится в статье издания Euractiv, автором которой выступил колумнист Томас Моллер-Нильсен.
"План ЕС, если его вообще можно так назвать, состоит в том, чтобы продолжать финансировать большую часть военных усилий Киева, надеясь, вопреки всякой надежде, что следующий пакет санкций чудесным образом достигнет того, чего не смогли сделать предыдущие девятнадцать... Эта схема настолько очевидно абсурдна, что почти кажется политической сатирой", - пишет автор материала.
По его мнению, постоянные санкции ЕС только затрудняют достижение мира на Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России. В Москве неоднократно заявляли, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению Запада. Российские власти подчеркивали, что санкции не достигли своих целей, а в самих западных странах всё чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских ограничений.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯУКРАИНАКиевМОСКВАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала