Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается - 05.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260205/rossija-867197113.html
Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается
Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается - 05.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается
В России в 2026 году не ожидается всплеска рефинансирования кредитов на фоне сдержанных прогнозов по пересмотру ипотечных ставок, считают опрошенные РИА... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T03:17+0300
2026-02-05T03:17+0300
финансы
банки
экономика
дом.рф
риком-траст
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867197113.jpg?1770250643
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В России в 2026 году не ожидается всплеска рефинансирования кредитов на фоне сдержанных прогнозов по пересмотру ипотечных ставок, считают опрошенные РИА Недвижимость представители банковских организаций и эксперты финансового рынка. "Бума, как в 2020 году, не ожидается, в том числе потому, что в последние два года основную долю в ипотечных выдачах составляли льготные программы, которые не нуждаются в рефинансировании", – рассказал зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Темпы смягчения денежно-кредитной политики, от чего зависят ставки, могут оказаться ниже ожиданий, если произойдет скачок инфляции в начале года, например, из-за новых макроэкономических шоков, отметила директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.  Массовый поток заявок на рефинансирование возможен при существенном снижении Центробанком ключевой ставки, как это было, например, в 2022 году, – с 20% до 7,5%, что сомнительно, добавил руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго Банка Дмитрий Долженко.  Более вероятны, по словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, точечные всплески интереса к рефинансированию. Также есть риск отказа в рефинансировании из-за ухудшения кредитной истории, высокого совокупного долга по всем обязательствам, сокращения доходов заемщика, наличия просроченных платежей в прошлом, пояснил Долженко. По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, выгода  от рефинансирования для банков - вопрос неоднозначный.  "Для банка, который теряет клиента, у которого забрали кредит, это невыгодно и болезненно, так как от него уходит высокодоходный актив. Будет война за клиента. Банки с дешевым фондированием станут активно переманивать заемщиков, а банки, которые держатся за высокую маржу, понесут убытки", – заключил он. 
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, дом.рф, риком-траст
Финансы, Банки, Экономика, Дом.РФ, РИКОМ-ТРАСТ
03:17 05.02.2026
 
Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается

Эксперты: всплеска рефинансирования кредитов в России в 2026 году не ожидается

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В России в 2026 году не ожидается всплеска рефинансирования кредитов на фоне сдержанных прогнозов по пересмотру ипотечных ставок, считают опрошенные РИА Недвижимость представители банковских организаций и эксперты финансового рынка.
"Бума, как в 2020 году, не ожидается, в том числе потому, что в последние два года основную долю в ипотечных выдачах составляли льготные программы, которые не нуждаются в рефинансировании", – рассказал зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Темпы смягчения денежно-кредитной политики, от чего зависят ставки, могут оказаться ниже ожиданий, если произойдет скачок инфляции в начале года, например, из-за новых макроэкономических шоков, отметила директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. 
Массовый поток заявок на рефинансирование возможен при существенном снижении Центробанком ключевой ставки, как это было, например, в 2022 году, – с 20% до 7,5%, что сомнительно, добавил руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго Банка Дмитрий Долженко.  Более вероятны, по словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, точечные всплески интереса к рефинансированию.
Также есть риск отказа в рефинансировании из-за ухудшения кредитной истории, высокого совокупного долга по всем обязательствам, сокращения доходов заемщика, наличия просроченных платежей в прошлом, пояснил Долженко.
По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, выгода  от рефинансирования для банков - вопрос неоднозначный. 
"Для банка, который теряет клиента, у которого забрали кредит, это невыгодно и болезненно, так как от него уходит высокодоходный актив. Будет война за клиента. Банки с дешевым фондированием станут активно переманивать заемщиков, а банки, которые держатся за высокую маржу, понесут убытки", – заключил он. 
 
ЭкономикаФинансыБанкиДом.РФРИКОМ-ТРАСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала