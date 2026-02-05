https://1prime.ru/20260205/rossija-867197113.html

Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается

Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается - 05.02.2026, ПРАЙМ

Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается

В России в 2026 году не ожидается всплеска рефинансирования кредитов на фоне сдержанных прогнозов по пересмотру ипотечных ставок, считают опрошенные РИА... | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T03:17+0300

2026-02-05T03:17+0300

2026-02-05T03:17+0300

финансы

банки

экономика

дом.рф

риком-траст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867197113.jpg?1770250643

МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В России в 2026 году не ожидается всплеска рефинансирования кредитов на фоне сдержанных прогнозов по пересмотру ипотечных ставок, считают опрошенные РИА Недвижимость представители банковских организаций и эксперты финансового рынка. "Бума, как в 2020 году, не ожидается, в том числе потому, что в последние два года основную долю в ипотечных выдачах составляли льготные программы, которые не нуждаются в рефинансировании", – рассказал зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Темпы смягчения денежно-кредитной политики, от чего зависят ставки, могут оказаться ниже ожиданий, если произойдет скачок инфляции в начале года, например, из-за новых макроэкономических шоков, отметила директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Массовый поток заявок на рефинансирование возможен при существенном снижении Центробанком ключевой ставки, как это было, например, в 2022 году, – с 20% до 7,5%, что сомнительно, добавил руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго Банка Дмитрий Долженко. Более вероятны, по словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, точечные всплески интереса к рефинансированию. Также есть риск отказа в рефинансировании из-за ухудшения кредитной истории, высокого совокупного долга по всем обязательствам, сокращения доходов заемщика, наличия просроченных платежей в прошлом, пояснил Долженко. По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, выгода от рефинансирования для банков - вопрос неоднозначный. "Для банка, который теряет клиента, у которого забрали кредит, это невыгодно и болезненно, так как от него уходит высокодоходный актив. Будет война за клиента. Банки с дешевым фондированием станут активно переманивать заемщиков, а банки, которые держатся за высокую маржу, понесут убытки", – заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, дом.рф, риком-траст