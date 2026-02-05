https://1prime.ru/20260205/rossija-867197113.html
Эксперты: всплеска рефинансирования в России в 2026 году не ожидается
МОСКВА, 5 фев – ПРАЙМ. В России в 2026 году не ожидается всплеска рефинансирования кредитов на фоне сдержанных прогнозов по пересмотру ипотечных ставок, считают опрошенные РИА Недвижимость представители банковских организаций и эксперты финансового рынка.
"Бума, как в 2020 году, не ожидается, в том числе потому, что в последние два года основную долю в ипотечных выдачах составляли льготные программы, которые не нуждаются в рефинансировании", – рассказал зампред правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Темпы смягчения денежно-кредитной политики, от чего зависят ставки, могут оказаться ниже ожиданий, если произойдет скачок инфляции в начале года, например, из-за новых макроэкономических шоков, отметила директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
Массовый поток заявок на рефинансирование возможен при существенном снижении Центробанком ключевой ставки, как это было, например, в 2022 году, – с 20% до 7,5%, что сомнительно, добавил руководитель направления по развитию потребительского кредитования и кредитных карт Инго Банка Дмитрий Долженко. Более вероятны, по словам гендиректора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, точечные всплески интереса к рефинансированию.
Также есть риск отказа в рефинансировании из-за ухудшения кредитной истории, высокого совокупного долга по всем обязательствам, сокращения доходов заемщика, наличия просроченных платежей в прошлом, пояснил Долженко.
По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, выгода от рефинансирования для банков - вопрос неоднозначный.
"Для банка, который теряет клиента, у которого забрали кредит, это невыгодно и болезненно, так как от него уходит высокодоходный актив. Будет война за клиента. Банки с дешевым фондированием станут активно переманивать заемщиков, а банки, которые держатся за высокую маржу, понесут убытки", – заключил он.
