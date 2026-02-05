Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия продолжит всячески поддерживать Кубу, заявил Небензя - 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T04:35+0300
2026-02-05T04:35+0300
ООН, 5 фев - ПРАЙМ. Россия продолжит всячески поддерживать Кубу, переживающую блокаду со стороны США, пообещал постпред РФ в ООН Василий Небензя. "Россия продолжит всячески поддерживать кубинских союзников, опираясь на многолетние тесные связи между нашими государствами. Твердо намерены последовательно развивать двустороннее сотрудничество во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - сказал Небензя российским журналистам. Он также отметил, что народ и правительство страны едины в защите суверенитета страны от "нескончаемого давления" со стороны США, выразил уверенность, что новый пакет односторонних санкционных мер не сломит дух Острова Свободы. "Вместе с тем, безусловно, эти меры бьют по условиям жизни простых кубинских граждан, и лишение Кубы поставок энергоносителей несет самые серьезные риски для экономического положения страны. Мы решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны", - подчеркнул постпред РФ. В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны. Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает последние запретительные шаги США в отношении Кубы, считает чрезвычайное положение, принятое в Штатах, рецидивом стратегии давления.
04:35 05.02.2026
 
Россия продолжит всячески поддерживать Кубу, заявил Небензя

Постпред в ООН Небензя: Россия продолжит поддерживать Кубу, переживающую блокаду США

ООН, 5 фев - ПРАЙМ. Россия продолжит всячески поддерживать Кубу, переживающую блокаду со стороны США, пообещал постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Россия продолжит всячески поддерживать кубинских союзников, опираясь на многолетние тесные связи между нашими государствами. Твердо намерены последовательно развивать двустороннее сотрудничество во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - сказал Небензя российским журналистам.
Он также отметил, что народ и правительство страны едины в защите суверенитета страны от "нескончаемого давления" со стороны США, выразил уверенность, что новый пакет односторонних санкционных мер не сломит дух Острова Свободы.
"Вместе с тем, безусловно, эти меры бьют по условиям жизни простых кубинских граждан, и лишение Кубы поставок энергоносителей несет самые серьезные риски для экономического положения страны. Мы решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны", - подчеркнул постпред РФ.
В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия решительно осуждает последние запретительные шаги США в отношении Кубы, считает чрезвычайное положение, принятое в Штатах, рецидивом стратегии давления.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала