Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году

05.02.2026

2026-02-05T05:30+0300

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году, при этом каждый третий совершал деловой визит, почти четверть приезжала как туристы, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, из 23 тысяч граждан восемь тысяч приезжали по деловым причинам, 5,4 тысячи - для туризма, 3,5 тысяч - совершили частный визит. При этом почти 90% граждан пересекли госграницу на автомобиле, 1,7 тысячи - воспользовались авиатранспортом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с некоторыми странами у России на протяжении многих веков дефицит дружеских чувств. В качестве примера Песков привел Польшу и страны Прибалтики, которые, по его словам, постоянно демонизируют Россию.

2026

