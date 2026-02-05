https://1prime.ru/20260205/rossija-867198898.html
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году - 05.02.2026, ПРАЙМ
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году, при этом каждый третий совершал деловой визит, почти четверть приезжала как туристы, следует из данных... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T05:30+0300
2026-02-05T05:30+0300
2026-02-05T05:30+0300
бизнес
россия
экономика
рф
польша
прибалтика
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867198898.jpg?1770258624
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году, при этом каждый третий совершал деловой визит, почти четверть приезжала как туристы, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, из 23 тысяч граждан восемь тысяч приезжали по деловым причинам, 5,4 тысячи - для туризма, 3,5 тысяч - совершили частный визит.
При этом почти 90% граждан пересекли госграницу на автомобиле, 1,7 тысячи - воспользовались авиатранспортом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с некоторыми странами у России на протяжении многих веков дефицит дружеских чувств. В качестве примера Песков привел Польшу и страны Прибалтики, которые, по его словам, постоянно демонизируют Россию.
рф
польша
прибалтика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, польша, прибалтика, дмитрий песков
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, ПОЛЬША, Прибалтика, Дмитрий Песков
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году
В Россию в 2025 году въехали более 23 тысяч поляков, каждый третий совершал деловой визит
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году, при этом каждый третий совершал деловой визит, почти четверть приезжала как туристы, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, из 23 тысяч граждан восемь тысяч приезжали по деловым причинам, 5,4 тысячи - для туризма, 3,5 тысяч - совершили частный визит.
При этом почти 90% граждан пересекли госграницу на автомобиле, 1,7 тысячи - воспользовались авиатранспортом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с некоторыми странами у России на протяжении многих веков дефицит дружеских чувств. В качестве примера Песков привел Польшу и страны Прибалтики, которые, по его словам, постоянно демонизируют Россию.