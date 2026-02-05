Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году - 05.02.2026
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году, при этом каждый третий совершал деловой визит, почти четверть приезжала как туристы, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, из 23 тысяч граждан восемь тысяч приезжали по деловым причинам, 5,4 тысячи - для туризма, 3,5 тысяч - совершили частный визит. При этом почти 90% граждан пересекли госграницу на автомобиле, 1,7 тысячи - воспользовались авиатранспортом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с некоторыми странами у России на протяжении многих веков дефицит дружеских чувств. В качестве примера Песков привел Польшу и страны Прибалтики, которые, по его словам, постоянно демонизируют Россию.
05:30 05.02.2026
 
Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году

В Россию в 2025 году въехали более 23 тысяч поляков, каждый третий совершал деловой визит

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Более 23 тысяч поляков въехали в Россию в 2025 году, при этом каждый третий совершал деловой визит, почти четверть приезжала как туристы, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, из 23 тысяч граждан восемь тысяч приезжали по деловым причинам, 5,4 тысячи - для туризма, 3,5 тысяч - совершили частный визит.
При этом почти 90% граждан пересекли госграницу на автомобиле, 1,7 тысячи - воспользовались авиатранспортом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с некоторыми странами у России на протяжении многих веков дефицит дружеских чувств. В качестве примера Песков привел Польшу и страны Прибалтики, которые, по его словам, постоянно демонизируют Россию.
 
