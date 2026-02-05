https://1prime.ru/20260205/rossija-867198988.html
В России отменили штраф за отсутствие аптечки в машине
В России отменили штраф за отсутствие аптечки в машине - 05.02.2026, ПРАЙМ
В России отменили штраф за отсутствие аптечки в машине
Автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине, также отменен штраф за ее отсутствие, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T05:33+0300
2026-02-05T05:33+0300
2026-02-05T05:33+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867198988.jpg?1770258807
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине, также отменен штраф за ее отсутствие, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
"С 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля", - сообщила юрист, добавив, что также отменен штраф за ее отсутствие.
До исключения указанного требования водителям могли выписать штраф в размере 500 рублей за отсутствие или просроченную аптечку. Также до сентября 2023 года нельзя было выезжать на автомобиле, если в нем не было аптечки.
Вместе с тем Нечаева порекомендовала иметь аптечку на экстренный случай, несмотря на отмену штрафа.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
В России отменили штраф за отсутствие аптечки в машине
Юрист Нечаева: автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине, также отменен штраф за ее отсутствие, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
"С 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля", - сообщила юрист, добавив, что также отменен штраф за ее отсутствие.
До исключения указанного требования водителям могли выписать штраф в размере 500 рублей за отсутствие или просроченную аптечку. Также до сентября 2023 года нельзя было выезжать на автомобиле, если в нем не было аптечки.
Вместе с тем Нечаева порекомендовала иметь аптечку на экстренный случай, несмотря на отмену штрафа.