Россия увеличила экспорт джемов и мармеладов на 11% в 2025 году - 05.02.2026
Россия увеличила экспорт джемов и мармеладов на 11% в 2025 году
Россия увеличила экспорт джемов и мармеладов на 11% в 2025 году - 05.02.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт джемов и мармеладов на 11% в 2025 году
Российский экспорт джемов, желе, мармеладов и других подобных продуктов, включая пасты и пюре из фруктов и орехов, по итогам прошлого года вырос на 11% в... | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T06:15+0300
2026-02-05T06:15+0300
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт джемов, желе, мармеладов и других подобных продуктов, включая пасты и пюре из фруктов и орехов, по итогам прошлого года вырос на 11% в стоимостном выражении, до 27 тысяч тонн на рекордную сумму в 61 миллион долларов, сообщили РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 27 тысяч тонн джемов, желе, мармеладов и других гомогенизированных продуктов на сумму более 61 миллиона долларов. В сравнении с 2024 годом объем экспорта вырос на 11% в стоимостном выражении - это максимальная выручка за календарный год за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. Там отметили, что Казахстан и Белоруссия стали лидерами по импорту этой продукции со стоимостью поставок порядка 22 миллионов и 19 миллионов долларов соответственно по итогам прошлого года. Помимо этого, отметились Узбекистан с показателем более 6,5 миллиона долларов, Киргизия с 4 миллионами долларов и Туркмения, импортировавшая этих товаров на 1,5 миллиона долларов. В центре добавили, что экспорт этого вида продукции был начат в Гватемалу, а на Тайвань - возобновлен впервые с 2021 года.
Россия увеличила экспорт джемов и мармеладов на 11% в 2025 году

"Агроэкспорт": российский экспорт джемов в 2025 году вырос на 11%

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт джемов, желе, мармеладов и других подобных продуктов, включая пасты и пюре из фруктов и орехов, по итогам прошлого года вырос на 11% в стоимостном выражении, до 27 тысяч тонн на рекордную сумму в 61 миллион долларов, сообщили РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 27 тысяч тонн джемов, желе, мармеладов и других гомогенизированных продуктов на сумму более 61 миллиона долларов. В сравнении с 2024 годом объем экспорта вырос на 11% в стоимостном выражении - это максимальная выручка за календарный год за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.
Там отметили, что Казахстан и Белоруссия стали лидерами по импорту этой продукции со стоимостью поставок порядка 22 миллионов и 19 миллионов долларов соответственно по итогам прошлого года. Помимо этого, отметились Узбекистан с показателем более 6,5 миллиона долларов, Киргизия с 4 миллионами долларов и Туркмения, импортировавшая этих товаров на 1,5 миллиона долларов.
В центре добавили, что экспорт этого вида продукции был начат в Гватемалу, а на Тайвань - возобновлен впервые с 2021 года.
 
Заголовок открываемого материала