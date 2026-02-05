https://1prime.ru/20260205/rossija-867199730.html

Россия увеличила экспорт джемов и мармеладов на 11% в 2025 году

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт джемов, желе, мармеладов и других подобных продуктов, включая пасты и пюре из фруктов и орехов, по итогам прошлого года вырос на 11% в стоимостном выражении, до 27 тысяч тонн на рекордную сумму в 61 миллион долларов, сообщили РИА Новости в федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 27 тысяч тонн джемов, желе, мармеладов и других гомогенизированных продуктов на сумму более 61 миллиона долларов. В сравнении с 2024 годом объем экспорта вырос на 11% в стоимостном выражении - это максимальная выручка за календарный год за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. Там отметили, что Казахстан и Белоруссия стали лидерами по импорту этой продукции со стоимостью поставок порядка 22 миллионов и 19 миллионов долларов соответственно по итогам прошлого года. Помимо этого, отметились Узбекистан с показателем более 6,5 миллиона долларов, Киргизия с 4 миллионами долларов и Туркмения, импортировавшая этих товаров на 1,5 миллиона долларов. В центре добавили, что экспорт этого вида продукции был начат в Гватемалу, а на Тайвань - возобновлен впервые с 2021 года.

