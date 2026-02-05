Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику - 05.02.2026
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику - 05.02.2026, ПРАЙМ
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику
Военные учения, имитирующие конфликт России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal. | 05.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-05T15:46+0300
2026-02-05T16:38+0300
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Военные учения, имитирующие конфликт России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal. "В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих", — сообщается в материале.Согласно сценарию, Россия провозгласила создание гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, который является важным транспортным узлом. Утверждения Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не применили 5-ю статью устава НАТО. "Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась", — говорится в публикации.В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле заявили, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу её интересам.
15:46 05.02.2026 (обновлено: 16:38 05.02.2026)
 
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику

WSJ: военные учения НАТО в Литве закончились победой РФ

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Военные учения, имитирующие конфликт России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal.
"В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих", — сообщается в материале.
Здание МИД России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Пугающая угроза". Предупреждение МИД России вызвало панику на Западе
10:20
Согласно сценарию, Россия провозгласила создание гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, который является важным транспортным узлом. Утверждения Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не применили 5-ю статью устава НАТО.
"Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась", — говорится в публикации.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле заявили, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу её интересам.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
Генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине
3 февраля, 20:53
 
переговоры, РОССИЯ, ЛИТВА, НАТО, The Wall Street Journal, МОСКВА, ЗАПАД
 
 
