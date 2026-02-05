https://1prime.ru/20260205/rossiya-867214337.html

"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику

"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику - 05.02.2026, ПРАЙМ

"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику

Военные учения, имитирующие конфликт России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal. | 05.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-05T15:46+0300

2026-02-05T15:46+0300

2026-02-05T16:38+0300

переговоры

россия

литва

нато

the wall street journal

москва

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Военные учения, имитирующие конфликт России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal. "В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих", — сообщается в материале.Согласно сценарию, Россия провозгласила создание гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, который является важным транспортным узлом. Утверждения Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не применили 5-ю статью устава НАТО. "Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась", — говорится в публикации.В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле заявили, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу её интересам.

https://1prime.ru/20260205/mid-867204429.html

https://1prime.ru/20260203/ryutte-867162409.html

литва

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переговоры, россия, литва, нато, the wall street journal, москва, запад