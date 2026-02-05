https://1prime.ru/20260205/rossiya-867214337.html
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику - 05.02.2026, ПРАЙМ
"За пару дней". СМИ раскрыли, как Россия "захватила" Прибалтику
Военные учения, имитирующие конфликт России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal.
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Военные учения, имитирующие конфликт России с НАТО в Литве, завершились победой Москвы, сообщает The Wall Street Journal. "В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тысяч военнослужащих", — сообщается в материале.Согласно сценарию, Россия провозгласила создание гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по взятию под контроль литовского города Марьямполе, который является важным транспортным узлом. Утверждения Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не применили 5-ю статью устава НАТО. "Германия проявила нерешительность, а Польша, хотя и мобилизовала войска, но не стала перебрасывать их через границу в Литву. Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась", — говорится в публикации.В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле заявили, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять угрозу её интересам.
