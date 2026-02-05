https://1prime.ru/20260205/rubl-867154255.html

"Устойчивый коридор": чего ждать от рубля к концу зимы

"Устойчивый коридор": чего ждать от рубля к концу зимы - 05.02.2026, ПРАЙМ

"Устойчивый коридор": чего ждать от рубля к концу зимы

По итогам 2025-го российскую валюту признали самой подорожавшей к доллару в мире: курс вырос почти на треть. В январе рубль продолжил укрепление. Какой сценарий

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Елена Савельева. По итогам 2025-го российскую валюту признали самой подорожавшей к доллару в мире: курс вырос почти на треть. В январе рубль продолжил укрепление. Какой сценарий наиболее вероятен для него до конца зимы — в материале "Прайм".Слабеющий долларСейчас курс порядка 78 за доллар и 90,5 за евро. Но пару недель назад даже были попытки уйти ниже 75 — впервые с марта 2023-го.Одна из основных причин — глобальное ослабление американской валюты. В 2025-м индекс DXY (показатель стоимости доллара относительно корзины из шести валют) упал почти на восемь процентов. В январе DXY опускался до самого низкого уровня за четыре года.Аналитики указывают на несколько факторов. Во-первых, политика Федеральной резервной системы США: ставку за год снижали трижды. На январском заседании взяли паузу.Усилились и геополитические риски. В частности, сказывается обеспокоенность в связи с вероятной сменой руководства ФРС и последующим смягчением денежно-кредитной политики (ДКП).Есть и "эффект Трампа": введенные им пошлины для большинства крупнейших торговых партнеров пошатнули доверие к главной мировой резервной валюте.Результат — инвесторы сокращают вложения в долларовые активы.Факторы поддержкиА рублю помогла жесткая ДКП Центрального банка.Высокая ключевая ставка делает рублевые депозиты привлекательными, а кредиты — дорогими. Это охлаждает потребительский спрос, в том числе на импорт, и поддерживает интерес к сбережениям в российской валюте. Ставка снижается медленнее, чем рынок ожидал год назад, отмечает Ольга Гогаладзе, эксперт по финансовым рынкам.А налоговый период конца января обеспечил повышенное предложение валюты от компаний-экспортеров, в том числе за счет роста цен на сырьевом рынке.Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл", указывает также на положительный эффект для внутреннего финансового рынка от "продления требований репатриации и обязательной продажи части валютной выручки крупнейшими экспортерами до 30 апреля".Как добавляет Михаил Шульгин, главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК "Росгосстрах Жизнь", национальной денежной единице поспособствовали и довольно высокие по историческим меркам операции Минфина в рамках бюджетного правила: с середины января по 6 февраля — продажи по 17,4 миллиарда рублей ежедневно.Определенным позитивом выступает и улучшение геополитического фона — активизация переговорного процесса по Украине.Что дальшеВ первом квартале эксперты не видят особых предпосылок для ослабления рубля. До конца зимы наиболее вероятным сценарием считают стабилизацию или умеренное укрепление российской валюты. Высокая ключевая ставка, налоговые платежи и возросшие цены на сырье продолжат действовать до середины — конца февраля.Ольга Веретенникова предсказывает такие диапазоны: доллар — 75-80, евро — 90-93, юань — 11-11,5.По мнению Михаила Шульгина, рубль способен укрепиться в моменте и до 70 за доллар. Однако квартал завершит ближе к 80: к тому времени предложение валюты экспортерами из-за осенних санкций сократится (валютная выручка поступает с лагом в четыре-пять месяцев).Во втором квартале начнется постепенное ослабление — из-за восстановления динамики импорта, которое ждут к марту. Возможно снижение ставки ЦБ. Вдобавок курс станет более чувствительным к бюджетным расходам и ценам на энергоносители.Как отмечает Юрий Мишуков, директор инвестиционного управления НПФ "Газфонд ПН", эффект слабеющего доллара для российской экономики смешанный: с одной стороны, снижает инфляционное давление за счет удешевления импорта, с другой — сокращает рублевую выручку экспортеров и бюджетные доходы.Таким образом, курс, по оценкам аналитиков, в итоге плавно сместится к более комфортным для бюджета значениям — 90–95 за доллар.

